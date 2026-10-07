«Εξαιρετικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»: Η Χαμάς έδωσε βίντεο με αμοντάριστα πλάνα του Σινουάρ λίγο πριν την εκτέλεσή του

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της παλαιστινιακής οργάνωσης έδωσαν στη δημοσιότητα αμοντάριστο υλικό από την περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν, στη Ράφα τον Οκτώβριο του 2024 - Παράλληλα, η Χαμάς σε δήλωσή της για την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου υπαινίχθηκε νέα χτυπήματα κατά του Ισραήλ, ακόμα και από τη Δύση

Γιαχία Σινουάρ, λίγο πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, την



Το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται ως αμοντάριστο και χωρίς λογοκρισία, φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ τις τελευταίες ημέρες πριν σκοτωθεί.









Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, καθώς και ο διοικητής λόχου Άνις αλ-Ντάρμπι, με τους οποίος ο Σινουάρ (που σε πολλά πλάνα φορούσε μακριές γυναικείες μαντήλες, προφανώς για να μην διακρίνεται εύκολα όταν κυκλοφορούσε δημόσια) δείχνει να καταστρώνει πλάνα για την αντιμετώπιση των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.







Θυμίζεται πως ο Σινουάρ, ο ενορχηστρωτής της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκε περίπου ένα χρόνο αργότερα στη Ράφα, σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.



Το βίντεο από την εκτέλεσή του



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Χαμάς: «Η 7η Οκτωβρίου ήταν εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα» Στο μεταξύ, σε μια ιδιαίτερα προκλητική δήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την 7η Οκτωβρίου 2023, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», αποδίδοντάς την και «στη βοήθεια του Θεού».



Όπως υποστήριξε, «εχθροί και φίλοι αναγνώρισαν το μέγεθος του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της εξαπάτησης» που προηγήθηκαν της επίθεσης.



Ένα βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα του πρώην ηγέτη της Χαμάς,, λίγο πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, την επέτειο συμπλήρωσης τριών χρόνων από την εισβολή στο νότιο Ισραήλ.Το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται ως αμοντάριστο και χωρίς λογοκρισία, φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ τις τελευταίες ημέρες πριν σκοτωθεί.Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν,, καθώς και ο διοικητής λόχου, με τους οποίος ο Σινουάρ (που σε πολλά πλάνα φορούσε μακριές γυναικείες μαντήλες, προφανώς για να μην διακρίνεται εύκολα όταν κυκλοφορούσε δημόσια) δείχνει να καταστρώνει πλάνα για την αντιμετώπιση των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.Θυμίζεται πως ο Σινουάρ, ο ενορχηστρωτής της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκε περίπου ένα χρόνο αργότερα στη Ράφα, σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.Στο μεταξύ, σε μια ιδιαίτερα προκλητική δήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την 7η Οκτωβρίου 2023, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς,, χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», αποδίδοντάς την και «στη βοήθεια του Θεού».Όπως υποστήριξε, «εχθροί και φίλοι αναγνώρισαν το μέγεθος του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της εξαπάτησης» που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Ο Αμπού Ομπέιντα ανέφερε ακόμη ότι τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε που, όπως είπε, «τα όπλα των μαχητών συνέτριψαν το δόγμα ασφαλείας της κατοχής», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πλέον αποτροπή». Παράλληλα, δήλωσε ότι «η Παλαιστίνη δεν θα ξεχάσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της, ιδιαίτερα εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για αυτήν».



Υπαινιγμός για νέο μέτωπο από τη Δύση Στην ίδια τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα επιθυμούσε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να εξαπολύονται και από νέες κατευθύνσεις.



«Όλοι είδαν πώς τα drones που ήρθαν από διάφορα μέτωπα, από την Υεμένη και το Ιράκ, στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε εναντίον του και ένα μέτωπο από τη Δύση;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια φράση που ερμηνεύεται ως κάλεσμα για διεύρυνση της γεωγραφίας των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, πέρα από τα ήδη ενεργά μέτωπα.



Η 7η Οκτωβρίου και ο πόλεμος που ακολούθησε Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένοπλοι της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εισέβαλαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, σε στρατιωτικές βάσεις και στο μουσικό φεστιβάλ Nova.



Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση συνοδεύτηκε από πράξεις ακραίας βίας και καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.



Ο πόλεμος που ακολούθησε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 74.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα. Ο απολογισμός αυτός δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές.



Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού έχουν εκτιμήσει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών που ανακοινώνεται από τις αρχές της Γάζας είναι σε γενικές γραμμές κοντά στην πραγματικότητα, ενώ υπολογίζουν ότι για κάθε νεκρό μαχητή σκοτώθηκαν δύο έως τρεις άμαχοι.