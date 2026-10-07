«Εξαιρετικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»: Η Χαμάς έδωσε βίντεο με αμοντάριστα πλάνα του Σινουάρ λίγο πριν την εκτέλεσή του
Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της παλαιστινιακής οργάνωσης έδωσαν στη δημοσιότητα αμοντάριστο υλικό από την περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν, στη Ράφα τον Οκτώβριο του 2024 - Παράλληλα, η Χαμάς σε δήλωσή της για την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου υπαινίχθηκε νέα χτυπήματα κατά του Ισραήλ, ακόμα και από τη Δύση
Το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται ως αμοντάριστο και χωρίς λογοκρισία, φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ τις τελευταίες ημέρες πριν σκοτωθεί.
New footage shows Yahya Sinwar in Gaza, accompanying fighters and participating in combat operations. He is seen alongside Anis Ismail Al-Darbi in the Rafah Brigade’s operational area. pic.twitter.com/7uNVhMP8sA— Suppressed Man (@SuppressedMan) October 5, 2026
Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, καθώς και ο διοικητής λόχου Άνις αλ-Ντάρμπι, με τους οποίος ο Σινουάρ (που σε πολλά πλάνα φορούσε μακριές γυναικείες μαντήλες, προφανώς για να μην διακρίνεται εύκολα όταν κυκλοφορούσε δημόσια) δείχνει να καταστρώνει πλάνα για την αντιμετώπιση των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.
Qassam released the uncensored footage of Yahya Sinwar on frontline in Tel al-Sultan, Rafah, from the days before his assassination in October 2024; he is with Tel al-Sultan Battalion commander Mahmoud Hamdan and company commander Anis al-Darbi. [Qassam Brigades 5/10] pic.twitter.com/lu5i7NrPAl— Jon Elmer (@jonelmer) October 6, 2026
Θυμίζεται πως ο Σινουάρ, ο ενορχηστρωτής της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκε περίπου ένα χρόνο αργότερα στη Ράφα, σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
Το βίντεο από την εκτέλεσή του
This is the room where the devil met his end.— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) May 28, 2026
Yahya Sinwar, the monster who planned October 7, cowered in the rubble like the rat he was. His final act wasn’t resistance. It was a coward’s whimper, pathetically throwing a stick at a drone.
Then a young Israeli soldier, barely a… pic.twitter.com/2gj8DrOyvr
Χαμάς: «Η 7η Οκτωβρίου ήταν εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα»Στο μεταξύ, σε μια ιδιαίτερα προκλητική δήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την 7η Οκτωβρίου 2023, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», αποδίδοντάς την και «στη βοήθεια του Θεού».
Όπως υποστήριξε, «εχθροί και φίλοι αναγνώρισαν το μέγεθος του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της εξαπάτησης» που προηγήθηκαν της επίθεσης.
Υπαινιγμός για νέο μέτωπο από τη ΔύσηΣτην ίδια τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα επιθυμούσε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να εξαπολύονται και από νέες κατευθύνσεις.
«Όλοι είδαν πώς τα drones που ήρθαν από διάφορα μέτωπα, από την Υεμένη και το Ιράκ, στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε εναντίον του και ένα μέτωπο από τη Δύση;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια φράση που ερμηνεύεται ως κάλεσμα για διεύρυνση της γεωγραφίας των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, πέρα από τα ήδη ενεργά μέτωπα.
Η 7η Οκτωβρίου και ο πόλεμος που ακολούθησεΣτις 7 Οκτωβρίου 2023, ένοπλοι της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εισέβαλαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, σε στρατιωτικές βάσεις και στο μουσικό φεστιβάλ Nova.
Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση συνοδεύτηκε από πράξεις ακραίας βίας και καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.
Ο πόλεμος που ακολούθησε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 74.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα. Ο απολογισμός αυτός δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές.
Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού έχουν εκτιμήσει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών που ανακοινώνεται από τις αρχές της Γάζας είναι σε γενικές γραμμές κοντά στην πραγματικότητα, ενώ υπολογίζουν ότι για κάθε νεκρό μαχητή σκοτώθηκαν δύο έως τρεις άμαχοι.
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