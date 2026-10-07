Φόβοι στην Premier League για ενδεχόμενη κατάκτηση του Champions League από την «υποβιβασμένη» Μάντσεστερ Σίτι
Φόβοι στην Premier League για ενδεχόμενη κατάκτηση του Champions League από την «υποβιβασμένη» Μάντσεστερ Σίτι
Έντονη ανησυχία στην Αγγλία για το τι θα συμβεί αν η Σίτι δεχθεί ποινή που θα την οδηγήσει σε υποβιβασμό αλλά κατακτήσει μέσα στο γήπεδο τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης
Η ενδεχόμενη τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι για την παράβαση των κανονισμών της Premier League συνεχίζει να αποτελεί και θα αποτελεί θέμα συζήτησης στην Αγγλία.
Όπως είναι γνωστό, οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι στην πλειονότητα των 115 κατηγοριών αλλά κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής.
Μέχρι να γίνει γνωστή η εξέλιξη με την έφεση, τα σενάρια αλλά και τα ζητήματα που θα προκύπτουν θα είναι πολλά. Ακόμα εξάλλου δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποινές που θα επιβληθούν στην Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα και σε αυτό το πεδίο να υπάρχουν πολλές φήμες και απόψεις.
Ένα θέμα που αναδεικνύει σε ρεπορτάζ του το BBC, είναι τι θα γίνει αν η ποινή που θα επιβληθεί στο σύλλογο οδηγήσει σε υποβιβασμό και παράλληλα μέσα στο γήπεδο, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα κατακτήσει κάποιον τίτλο που θα την οδηγήσει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, δηλαδή το 2027-28.
Παρόλα αυτά, η εξέλιξη αυτή δε θα αποκλείει το ενδεχόμενο η ομάδα του Μαρέσκα να κερδίσει κάποιον τίτλο μέσα στο γήπεδο που θα της δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο την επόμενη σεζόν. Να κατακτήσει δηλαδή το Champions League, το Λιγκ Καπ ή το κύπελλο Αγγλίας.
Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα κερδίσει τη συμμετοχή απευθείας για το Champions League της περιόδου 2027-28.
Το BBC ανέφερε πως μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του αγγλικού ποδοσφαίρου, που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αυτό το ενδεχόμενο. Το κενό στους κανονισμούς είναι τέτοιο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα, πολύ περισσότερο σε ενδεχόμενη απόφαση.
Η Μάντσεστερ Σίτι είχε τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά η απόφαση έπεσε γιατί κρίθηκε πως το μεγαλύτερος μέρος των παραβιάσεων για τις οποίες υπήρξαν κατηγορίες, είχαν παραγραφεί με βάση τους κανονισμούς της UEFA.
Όπως είναι γνωστό, οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι στην πλειονότητα των 115 κατηγοριών αλλά κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής.
Μέχρι να γίνει γνωστή η εξέλιξη με την έφεση, τα σενάρια αλλά και τα ζητήματα που θα προκύπτουν θα είναι πολλά. Ακόμα εξάλλου δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποινές που θα επιβληθούν στην Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα και σε αυτό το πεδίο να υπάρχουν πολλές φήμες και απόψεις.
Ένα θέμα που αναδεικνύει σε ρεπορτάζ του το BBC, είναι τι θα γίνει αν η ποινή που θα επιβληθεί στο σύλλογο οδηγήσει σε υποβιβασμό και παράλληλα μέσα στο γήπεδο, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα κατακτήσει κάποιον τίτλο που θα την οδηγήσει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, δηλαδή το 2027-28.
Θεωρείται δύσκολο η Σίτι να τιμωρηθεί με απευθείας υποβιβασμό, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο να της επιβληθεί μεγάλη ποινή αφαίρεσης βαθμών. Με αποτέλεσμα αυτή η εξέλιξη να τη φέρει κοντά σε υποβιβασμό στην Championship.
🚨 ManCity could STILL play in the Champions League next season even if they were relegated from the Premier League. BBC Sport reports there is no automatic mechanism to remove City from European competition if they qualify on sporting merit. [@BBCSport] #mcfc #ManCity https://t.co/lar52TdlZG— SoccerPulse (@Soccer__Pulse) October 7, 2026
Παρόλα αυτά, η εξέλιξη αυτή δε θα αποκλείει το ενδεχόμενο η ομάδα του Μαρέσκα να κερδίσει κάποιον τίτλο μέσα στο γήπεδο που θα της δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο την επόμενη σεζόν. Να κατακτήσει δηλαδή το Champions League, το Λιγκ Καπ ή το κύπελλο Αγγλίας.
Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα κερδίσει τη συμμετοχή απευθείας για το Champions League της περιόδου 2027-28.
Το BBC ανέφερε πως μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του αγγλικού ποδοσφαίρου, που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αυτό το ενδεχόμενο. Το κενό στους κανονισμούς είναι τέτοιο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα, πολύ περισσότερο σε ενδεχόμενη απόφαση.
Όσον αφορά την περίπτωση να ανοίξει διαδικασία για την υπόθεση της Σίτι και η UEFA, δεν είναι κάτι που έχει αποκλειστεί αλλά και σε αυτό το ενδεχόμενο εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις. Γίνεται αναφορά στην τιμωρία που είχε επιβληθεί στο σύλλογο το 2020 αλλά τελικά η απόφαση ανατράπηκε.
Could Manchester City actually win their appeal? Some of our journalists sat down to answer your questions on the Man City charges. Watch in full on our YouTube. https://t.co/bhD2vIpoCz— BBC Sport (@BBCSport) October 7, 2026
Η Μάντσεστερ Σίτι είχε τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά η απόφαση έπεσε γιατί κρίθηκε πως το μεγαλύτερος μέρος των παραβιάσεων για τις οποίες υπήρξαν κατηγορίες, είχαν παραγραφεί με βάση τους κανονισμούς της UEFA.
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