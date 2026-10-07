Απέφυγε τα χειρότερα ο Έκερτ: Συνεχίζει στον πάγκο της Σαουθάμπτον παρά την τιμωρία για το «Spygate»
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Τόντα Έκερτ Σαουθάμπτον Τιμωρία

Απέφυγε τα χειρότερα ο Έκερτ: Συνεχίζει στον πάγκο της Σαουθάμπτον παρά την τιμωρία για το «Spygate»

Ο Τόντα Έκερτ θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας, καθώς η FA του επέβαλε ποινή αποκλεισμού έξι εβδομάδων με αναστολή για την εμπλοκή του στο «Spygate»

Απέφυγε τα χειρότερα ο Έκερτ: Συνεχίζει στον πάγκο της Σαουθάμπτον παρά την τιμωρία για το «Spygate»
Κανονικά θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο της Σαουθάμπτον ο Τόντα Έκερτ, καθώς η πειθαρχική ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση «Spygate» έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ο 33χρονος προπονητής τιμωρήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA) με αποκλεισμό έξι εβδομάδων από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ποινή δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.


Παράλληλα, στον Έκερτ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 28.000 λιρών, καθώς και επίπληξη. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Γερμανό τεχνικό να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «Αγίων».

Η αγγλική ομοσπονδία είχε εισηγηθεί αρχικά αποκλεισμό τριών μηνών, ωστόσο η ανεξάρτητη επιτροπή αποφάσισε μικρότερη ποινή, λαμβάνοντας υπόψη τα ελαφρυντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και η στάση του ίδιου του Έκερτ, ο οποίος είχε εκφράσει τη μεταμέλειά του για όσα συνέβησαν. Η επιτροπή έκανε ειδική αναφορά στην ειλικρινή μεταμέλεια του προπονητή.

Η FA, πάντως, δεν έχει κάνει ακόμη γνωστό εάν θα προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Η υπόθεση αφορά την παρακολούθηση προπονήσεων αντιπάλων της Σαουθάμπτον κατά την περσινή σεζόν. Ο σύλλογος είχε παραδεχθεί ότι άνθρωποί του είχαν κατασκοπεύσει προπονήσεις της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, της Ίπσουιτς και της Μίντλεσμπρο, ενόψει των αγώνων για τα play off της Championship.


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Η υπόθεση είχε σημαντικές συνέπειες για τον σύλλογο, καθώς η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε από τα play off ανόδου, ενώ τιμωρήθηκε και με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για τη φετινή σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Ντράγκαν Σόλακ, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής του Έκερτ, τονίζοντας ότι ο σύλλογος έχει ήδη υποστεί σημαντικές συνέπειες και πως ο προπονητής έχει διδαχθεί από την υπόθεση.

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