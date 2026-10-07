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Απέφυγε τα χειρότερα ο Έκερτ: Συνεχίζει στον πάγκο της Σαουθάμπτον παρά την τιμωρία για το «Spygate»
Ο Τόντα Έκερτ θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας, καθώς η FA του επέβαλε ποινή αποκλεισμού έξι εβδομάδων με αναστολή για την εμπλοκή του στο «Spygate»
Ο 33χρονος προπονητής τιμωρήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA) με αποκλεισμό έξι εβδομάδων από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ποινή δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Παράλληλα, στον Έκερτ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 28.000 λιρών, καθώς και επίπληξη. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον Γερμανό τεχνικό να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «Αγίων».
Southampton boss Tonda Eckert has been given a six-week ban, suspended until the end of next season He WILL be in charge of #SaintsFC against Portsmouth on Sunday Read more here 🔊⬇️ https://t.co/9mYwn9LeWk https://t.co/H0IcDzmwsc— BBC Radio Solent Sport (@solentsport) October 7, 2026
Η αγγλική ομοσπονδία είχε εισηγηθεί αρχικά αποκλεισμό τριών μηνών, ωστόσο η ανεξάρτητη επιτροπή αποφάσισε μικρότερη ποινή, λαμβάνοντας υπόψη τα ελαφρυντικά στοιχεία της υπόθεσης.
Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και η στάση του ίδιου του Έκερτ, ο οποίος είχε εκφράσει τη μεταμέλειά του για όσα συνέβησαν. Η επιτροπή έκανε ειδική αναφορά στην ειλικρινή μεταμέλεια του προπονητή.
Η FA, πάντως, δεν έχει κάνει ακόμη γνωστό εάν θα προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Η υπόθεση αφορά την παρακολούθηση προπονήσεων αντιπάλων της Σαουθάμπτον κατά την περσινή σεζόν. Ο σύλλογος είχε παραδεχθεί ότι άνθρωποί του είχαν κατασκοπεύσει προπονήσεις της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, της Ίπσουιτς και της Μίντλεσμπρο, ενόψει των αγώνων για τα play off της Championship.
🚨 BREAKING: Tonda Eckert handed a six-week suspended ban from all football related activity until 2027/28 for Spygate. Eckert also fined £28k and given a reprimand. 🗣️ Saints statement: "Southampton Football Club welcomes the outcome of the FA hearing into the events at the end of last season. "We hope this now brings a conclusion to a regrettable period of our history and measures have been put in place to ensure that such errors in judgement never happen again at our club. "We want to take this opportunity to thank the supporters for their unconditional backing throughout this process. Our fan base is unmatched, and we are excited to move forward together towards a bright future." 🗣️ Owner Dragan Solak: “I’m pleased that the independent panel has come to a decision and that we have an outcome. We have already suffered enough, and we appreciate the panel’s recognition of that. “We are confident the manager has learned from this matter, and a suspended sentence allows him to continue in his role. I firmly believe that Tonda is one of Europe’s most exciting young coaches, and with this distraction removed, I am confident he can lead the team to a successful season. I’d like to thank our fans for standing by us and showing the team so much support during a time when we have needed them more than ever. “The FA process has been a positive experience. Tonda has been given the opportunity to be open and honest with the panel, and the panel has been able to see that he is simply a good person who made poor decisions. The same cannot be said for the EFL process, and the way they have subsequently treated us is not something we will forget. However, now is the time to look forward to what I believe will be a great future for our club.”— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 7, 2026
Η υπόθεση είχε σημαντικές συνέπειες για τον σύλλογο, καθώς η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε από τα play off ανόδου, ενώ τιμωρήθηκε και με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για τη φετινή σεζόν.
Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Ντράγκαν Σόλακ, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής του Έκερτ, τονίζοντας ότι ο σύλλογος έχει ήδη υποστεί σημαντικές συνέπειες και πως ο προπονητής έχει διδαχθεί από την υπόθεση.
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