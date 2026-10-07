Φενέρμπαχτσε: Χωρίς τον Λάρκιν κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Σέιν Λάρκιν Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός EuroLeague

Φενέρμπαχτσε: Χωρίς τον Λάρκιν κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο έμπειρος γκαρντ κρίθηκε ανέτοιμος και δεν θα ενισχύσει τη Φενέρμπαχτσε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (8/10, 21:15)

Φενέρμπαχτσε: Χωρίς τον Λάρκιν κόντρα στον Παναθηναϊκό
Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της τουρκικής ομάδας για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παρότι ο Λάρκιν πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι της Φενέρ για το τουρκικό πρωτάθλημα, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα στην Αθήνα για το ματς της Πέμπτης (8/10, 21:15) στο Telekom Center Athens.

Ο έμπειρος γκαρντ είχε μείνει εκτός δράσης στο ξεκίνημα της σεζόν λόγω τραυματισμού και, παρότι πλέον έχει επιστρέψει στο παρκέ, δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε προτιμότερο να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη και να συνεχίσει το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί, με στόχο να καλύψει σταδιακά το χαμένο έδαφος στη φυσική του κατάσταση.

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