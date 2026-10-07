Χριστοδουλόπουλος, Αδαμαντίδης, Ηλιάδη, Στανίση εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα του Καμπούρη

Δείτε ποιοι ακόμη καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες για την υπόθεση - Ερευνάται πώς χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά τους από τους κατηγορούμενους και αν είχαν εργαστεί στα μαγαζιά που τους εμφάνιζαν ως εργαζόμενους και ασφαλισμένους - Από το 2013 δρούσε το κύκλωμα, οι 29 εταιρείες και το modus operandi





Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ είναι ο







Σημειώνεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου



Πώς δρούσε το κύκλωμα - Οι 29 εταιρείες από το 2013 Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.







«Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.



Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας που συνεχίζει ως εξής:



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Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:



-2- αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,



-4- άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ

Βαριά ονόματα του χώρου της μουσικής ασφάλιζε εικονικά στις εταιρείες - φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστηνε ο Φίλιππος Καμπούρης εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ. Ήδη, ως μάρτυρες για την υπόθεση έχουν κληθεί αρκετοί από τους τραγουδιστές και αναμένεται να κληθούν και οι υπόλοιποι.Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος , ο Θέμης Αδαμαντίδης , ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη , η Κατερίνα Στανίση , ο Αλέκος Ζαζόπουλος , η Κέλλυ Κελεκίδου , ο Θάνος Πετρέλης , η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.Ωστόσο, οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους.Σημειώνεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε νωρίτερα σήμερα κακουργηματική ποινική δίωξη , πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Κυριακή. Ο ίδιος πάντως, ισχυρίστηκε ότι όλα είναι σκευωρία και δηλώνει αθώος.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.«Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας που συνεχίζει ως εξής:Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:-2- αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,-4- άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ

-4- άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.



Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.



Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα -2.000.000- ευρώ.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-136.237 ευρώ,

-2 αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα,

πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

αεροβόλο πιστόλι.