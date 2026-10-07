Στην Αλβανία ή στο Κόσοβο έχει διαφύγει ο Αλκέτ Ριζάι, μαρτυρία ότι χρησιμοποίησε αστυνομικό φάρο μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο
Στην Αλβανία ή στο Κόσοβο έχει διαφύγει ο Αλκέτ Ριζάι, μαρτυρία ότι χρησιμοποίησε αστυνομικό φάρο μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο
Ο Αλκέτ Ριζάι έχει εξαφανιστεί από τις 14 Σεπτεμβρίου όταν δεν επέστρεψε από άδεια στις φυλακές Δομοκού - Μια ημέρα νωρίτερα είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο
Στην εκτίμηση ότι ο Αλκέτ Ριζάι, ο βαρυποινίτης που δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 14 Σεπτεμβρίου μετά από άδεια που έλαβε, έχει διαφύγει είτε στην Αλβανία είτε στο Κόσοβο, έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση της εξαφάνισής του.
Μια ημέρα πριν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο στο οποίο είχε πάει με το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του. Εκεί ο Ριζάι φέρεται να είχε βάλει μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να βγαίνει έξω και να του κάνει παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και αρκετοί από τους θαμώνες και τους εργαζομένους του καταστήματος βγήκαν έξω, παρακολουθώντας τη φασαρία. Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα.
Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν φύλακας στο beach bar και κατηγορείται ότι αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα έτερο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο περαστικοί – ευτυχώς ελαφρά.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, οδηγός που κινείτο στους δρόμους που βρέθηκε ο Ριζάι μετά το επεισόδιο στην Ανάβυσσο, είδε από ένα αυτοκίνητο που ήταν πίσω του να ενεργοποιείται ένας φάρος σαν αυτός που χρησιμοποιείται από την ΕΛΑΣ σε συμβατικά αυτοκίνητα ενώ κάποιος από τους επιβάτες του, όπως φέρεται να κατέθεσε, του μίλησε από μεγάφωνο.
Μια ημέρα πριν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο στο οποίο είχε πάει με το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του. Εκεί ο Ριζάι φέρεται να είχε βάλει μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να βγαίνει έξω και να του κάνει παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και αρκετοί από τους θαμώνες και τους εργαζομένους του καταστήματος βγήκαν έξω, παρακολουθώντας τη φασαρία. Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα.
Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν φύλακας στο beach bar και κατηγορείται ότι αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα έτερο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο περαστικοί – ευτυχώς ελαφρά.
Η μαρτυρία για τον φάροΤην ίδια ώρα μια νέα μαρτυρία για την διαφυγή του Αλκέτ Ριζάι θέλει τον Αλβανό βαρυποινίτη να έχει χρησιμοποιήσει αστυνομικό φάρο και μεγάφωνο κατά τη διαφυγή του.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, οδηγός που κινείτο στους δρόμους που βρέθηκε ο Ριζάι μετά το επεισόδιο στην Ανάβυσσο, είδε από ένα αυτοκίνητο που ήταν πίσω του να ενεργοποιείται ένας φάρος σαν αυτός που χρησιμοποιείται από την ΕΛΑΣ σε συμβατικά αυτοκίνητα ενώ κάποιος από τους επιβάτες του, όπως φέρεται να κατέθεσε, του μίλησε από μεγάφωνο.
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