Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του έναν μήνα μετά τον θάνατό του
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Γιώργος Μαζωνάκης Μαρία Δελόγκα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του έναν μήνα μετά τον θάνατό του

Η Μαρία Δελόγκα δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο με στιγμές του τραγουδιστή πάνω στην πίστα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του έναν μήνα μετά τον θάνατό του
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Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τη μνήμη του.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές του τραγουδιστή, που πέθανε στα 54 του χρόνια από ανακοπή, πάνω στην πίστα. Το σχετικό βίντεο επέλεξε να το «ντύσει» μουσικά με το τραγούδι «Έλα να δεις». «Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

@mdelo2212

Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…. ♾️💔👑

♬ original sound - Bimi Bj


Φωτογραφία: NDPPHOTO
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