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ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Βάργκα και Στρακόσα, αμφίβολος με ΟΦΗ ο Ζουμπκόφ
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Βάργκα και Στρακόσα, αμφίβολος με ΟΦΗ ο Ζουμπκόφ
Ο Βάρκα ετοιμάζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ – Σε καλό δρόμο βρίσκεται η επιστροφή του Στρακόσα, ενώ αμφίβολος για τον ΟΦΗ είναι ο Ζουμπκόφ
Για το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΟΦΗ προετοιμάζεται η ΑΕΚ και η προσοχή του Μάρκο Νίκολιτς είναι στραμμένη στους ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς.
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είχε τεθεί εκτός λόγω θλάσης πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και εκεί είχε πέσει όλο το βάρος ιατρικού επιτελείου των «κιτρινόμαυρων». Η κατάσταση του επιθετικού της ΑΕΚ, ωστόσο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και είναι πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Η εκτίμηση που γίνεται από το ιατρικό επιτελείο είναι πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το αργότερο αρχές της επόμενης θα έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.
Στην ουσία ο επιθετικός της ΑΕΚ χάνει το ματς με τον ΟΦΗ, αλλά το ευχάριστο για τον Νίκολιτς είναι πως θα τον έχει στη διάθεση του για τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.
Από ‘κει και πέρα θετικά είναι τα μηνύματα και για τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος είχε υποστεί ράγισμα στο χέρι πριν από την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ και η αποθεραπεία του προχωράει πολύ καλά. Η επιστροφή του στις προπονήσεις υπολογίζεται τη Δευτέρα.
Στο μεταξύ αμφίβολος παραμένει για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας αποκόμισε ένα χτύπημα στη μέση με την κατάσταση του, ωστόσο να μην προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Το αν θα παίξει με τους Κρητικούς είναι κάτι που θα φανεί μέσα από τις επόμενες προπονήσεις.
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είχε τεθεί εκτός λόγω θλάσης πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και εκεί είχε πέσει όλο το βάρος ιατρικού επιτελείου των «κιτρινόμαυρων». Η κατάσταση του επιθετικού της ΑΕΚ, ωστόσο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και είναι πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Η εκτίμηση που γίνεται από το ιατρικό επιτελείο είναι πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το αργότερο αρχές της επόμενης θα έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.
Στην ουσία ο επιθετικός της ΑΕΚ χάνει το ματς με τον ΟΦΗ, αλλά το ευχάριστο για τον Νίκολιτς είναι πως θα τον έχει στη διάθεση του για τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.
Από ‘κει και πέρα θετικά είναι τα μηνύματα και για τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος είχε υποστεί ράγισμα στο χέρι πριν από την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ και η αποθεραπεία του προχωράει πολύ καλά. Η επιστροφή του στις προπονήσεις υπολογίζεται τη Δευτέρα.
Στο μεταξύ αμφίβολος παραμένει για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας αποκόμισε ένα χτύπημα στη μέση με την κατάσταση του, ωστόσο να μην προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Το αν θα παίξει με τους Κρητικούς είναι κάτι που θα φανεί μέσα από τις επόμενες προπονήσεις.
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