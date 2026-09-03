Το αφιέρωμα της La Liga στα γκολ του Ουναΐ με την Τζιρόνα, βίντεο
SPORTS
Αζεντίν Ουναΐ Παναθηναϊκός Τζιρόνα La Liga

Το αφιέρωμα της La Liga στα γκολ του Ουναΐ με την Τζιρόνα, βίντεο

Οι Ισπανοί δεν ξέχασαν το πέρασμα του 26χρονου Μαροκινού από το πρωτάθλημα τους

Το αφιέρωμα της La Liga στα γκολ του Ουναΐ με την Τζιρόνα, βίντεο
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Ο Αζεντίν Ουναΐ είχε ένα σύντομο, όπως φάνηκε, πέρασμα από τη La Liga με τη φανέλα της Τζιρόνα μια και πλέον είναι επίσημη η επιστροφή του στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. 

Παρόλα αυτά, οι Ισπανοί δεν ξέχασαν την παρουσία του 26χρονου διεθνούς Μαροκινού άσου στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος. 

Με ένα βίντεο 101 δευτερολέπτων, παρουσίασαν τα γκολ αλλά και ορισμένες εντυπωσιακές εμπνεύσεις του Ουναΐ με τη φανέλα της Τζιρόνα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26. 

Ο Μαροκινός άσος αγωνίστηκε μια χρονιά στη La Liga και κατέγραψε σε 24 παιχνίδια, πέντε γκολ και τρεις ασίστ. 


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