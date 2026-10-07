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Τρέπτσα - Προμηθέας 77-91: Άνετη νίκη για τους Πατρινούς
Τρέπτσα - Προμηθέας 77-91: Άνετη νίκη για τους Πατρινούς
Ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τρέπτσα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup - Κορυφαίος των Πατρινών αναδείχθηκε ο Γουίλιαμς με 18 πόντους
Με τον Νιού Γουίλιαμς να κάνει τρομερό παιχνίδι στην επίθεση και τους Κένταλ Κόλεμαν (14π.), Τζέικ Φόρεστερ (10π.) να ακολουθούν, ο Προμηθέας μετέτρεψε σε... περίπατο τον πρώτο αγώνα του για τον 1ο όμιλο του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Τρέπτσα στο Κόσοβο με 91-77 και μπήκε με το δεξί την εφετινή διοργάνωση.
Η ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο όταν πήρε προβάδισμα 16 πόντων, όμως στη δεύτερη περίοδο χαλάρωσε σημαντικά στην άμυνα κι έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν σε 6 πόντους.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Γουίλιαμς, άρχισε να παίρνει... φωτιά (3/7τρίπ.), ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες και απ’ τους Κουλμπόκα και Κόλεμαν, με αποτέλεσμα να ξεφύγει ξανά ο Προμηθέας με διψήφια διαφορά πόντων. Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Γιώργου Βόβορα ξέφυγε και με 16 πόντους (65-81) και παρά τα νέα σημάδια... χαλάρωσης, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά απ’ τους Κοσοβάρους και με το τρίποντο του Δίπλαρου, «καθάρισε» τη νίκη με παίρνοντας τη νίκη με 91-77.
Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91
ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Μπρέισι-Ντέιβις 25 (1), Πέιν 8, Μόμπλεϊ 10 (1), Τμούσιτς 5 (1), Χαϊρίζι 3, Τζόουνς 13, Καπίτι 11, Χάσμπρουκ 2, Νταϊσίλα.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Βόβορας): Νικολαΐδης 4, Κόλεμαν 14, Καπετάκης 3 (1), Φόρεστερ 10, Έβανς 9 (1), Δίπλαρος 9 (2), Καλαϊτζάκης 3, Κουρουπάκης, Αρμς 8 (2), Γουίλιαμς 18 (3), Άλεξ Αντετοκούνμπο 3 (1), Κουλμπόκα 10 (2).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο όταν πήρε προβάδισμα 16 πόντων, όμως στη δεύτερη περίοδο χαλάρωσε σημαντικά στην άμυνα κι έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν σε 6 πόντους.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Γουίλιαμς, άρχισε να παίρνει... φωτιά (3/7τρίπ.), ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες και απ’ τους Κουλμπόκα και Κόλεμαν, με αποτέλεσμα να ξεφύγει ξανά ο Προμηθέας με διψήφια διαφορά πόντων. Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Γιώργου Βόβορα ξέφυγε και με 16 πόντους (65-81) και παρά τα νέα σημάδια... χαλάρωσης, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά απ’ τους Κοσοβάρους και με το τρίποντο του Δίπλαρου, «καθάρισε» τη νίκη με παίρνοντας τη νίκη με 91-77.
Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91
ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Μπρέισι-Ντέιβις 25 (1), Πέιν 8, Μόμπλεϊ 10 (1), Τμούσιτς 5 (1), Χαϊρίζι 3, Τζόουνς 13, Καπίτι 11, Χάσμπρουκ 2, Νταϊσίλα.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Βόβορας): Νικολαΐδης 4, Κόλεμαν 14, Καπετάκης 3 (1), Φόρεστερ 10, Έβανς 9 (1), Δίπλαρος 9 (2), Καλαϊτζάκης 3, Κουρουπάκης, Αρμς 8 (2), Γουίλιαμς 18 (3), Άλεξ Αντετοκούνμπο 3 (1), Κουλμπόκα 10 (2).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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