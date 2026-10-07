Η Μπενφίκα «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Παυλίδη
SPORTS
Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα

Η Μπενφίκα «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Παυλίδη

Μετά το «όχι» στη Φενέρμπαχτσε η Μπενφίκα κάνει νέο συμβόλαιο στον Βαγγέλη Παυλίδη

Η Μπενφίκα «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Παυλίδη
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήδη τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 14 φορές με τη Μπενφίκα, ενώ είναι βασικότατο στέλεχος της Εθνικής μας ομάδας. Τα όσα κάνει ο 27χρονος επιθετικός είναι λογικό να έχουν μπλέξει το όνομα του σε μεταγραφικά σενάρια.

Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά Μέσα για τον Έλληνα διεθνή υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα μάλιστα έκανε πρόταση στη Μπενφίκα που έφτανε τα 50 εκατ. ευρώ. Οι «αετοί» της Λισαβόνας απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μάλιστα η πρόταση που είχε γίνει από τους Τούρκους στον παίκτη ήταν ύψους 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Στη Μπενφίκα αντιλαμβάνονται ότι ο Παυλίδης είναι περιζήτητος και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεων που πραγματοποιεί με τη φανέλα της.

Γι’ αυτό και οι Πορτογάλοι στα ρεπορτάζ τους αναφέρουν ότι έλαβε τα μέτρα της η Μπενφίκα και προχωράει σε επέκταση του συμβολαίου. Το σημαντικό είναι ότι το κλαμπ προχωράει και σε αύξηση των ετήσιων αποδοχών του ποδοσφαιριστή. Ο Παυλίδης είχε συμβόλαιο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον θα εισπράττει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Μπενφίκα.
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