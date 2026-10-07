Η συγκινητική ανάρτηση του Μέσι μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή: «Είμαι ευγνώμων για όλα»
Η συγκινητική ανάρτηση του Μέσι μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή: «Είμαι ευγνώμων για όλα»
Ο Λιονέλ Μέσι έκανε την πρώτη του διαδικτυακή ανάρτηση μετά το τέλος της παρουσίας του στην εθνική Αργεντινής
Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media. Μετά από μια διαδρομή γεμάτη κορυφαίες στιγμές, τίτλους, απογοητεύσεις και ιστορικές επιτυχίες, ο αρχηγός της πρώην παγκόσμιας πρωταθλήτριας γυρίζει πλέον σελίδα.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως, παρά την απόφασή του, ήδη αισθάνεται την απουσία της γαλανόλευκης φανέλας της Αργεντινής, έχοντας επίγνωση πως αυτή είναι η σωστή στιγμή για να ολοκληρώσει την πορεία του με το εθνόσημο.
Η σχέση του Μέσι με την εθνική ομάδα δεν ήταν πάντα εύκολη. Για χρόνια κουβαλούσε την πίεση να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή και χρειάστηκε να περάσει από σημαντικές απογοητεύσεις μέχρι να έρθει η δικαίωση. Η κατάκτηση του Copa América το 2021 αποτέλεσε το σημείο καμπής, πριν ακολουθήσει η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022 και ένα ακόμη Copa América το 2024.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Μέσι θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, η οποία, όπως τόνισε, αποτέλεσε το σταθερό του στήριγμα στις δύσκολες στιγμές.
Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στους φίλους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τα επιτελεία με τα οποία συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Ντιέγκο Μαραντόνα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία κληρονομιά που άφησε στη χώρα και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως εξακολουθεί να βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δίπλα στην εθνική ομάδα.
Αναλυτικά το μήνυμά του: «Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει να φοράω τη γαλανόλευκη. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρές αλλά και κάποιες λύπες, όμως είμαι σίγουρος ότι άξιζε κάθε βήμα που έκανα.
Και μου έμειναν πολλά πράγματα να πω. Μου είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω μέσα σε λίγες λέξεις ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο.
Απαραίτητοι ήταν επίσης οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα, μαζί με τα επιτελεία τους. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας στη θέση που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε όντας εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό, σε κάθε βήμα που κάναμε.
Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, γιατί πάντα σέβονταν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφοσιώνομαι στην εθνική ομάδα όταν ερχόταν η στιγμή να φορέσουμε τη φανέλα της πατρίδας.
Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό. Χωρίς την καθοδήγησή Του και το θέλημά Του, δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως, παρά την απόφασή του, ήδη αισθάνεται την απουσία της γαλανόλευκης φανέλας της Αργεντινής, έχοντας επίγνωση πως αυτή είναι η σωστή στιγμή για να ολοκληρώσει την πορεία του με το εθνόσημο.
Η σχέση του Μέσι με την εθνική ομάδα δεν ήταν πάντα εύκολη. Για χρόνια κουβαλούσε την πίεση να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή και χρειάστηκε να περάσει από σημαντικές απογοητεύσεις μέχρι να έρθει η δικαίωση. Η κατάκτηση του Copa América το 2021 αποτέλεσε το σημείο καμπής, πριν ακολουθήσει η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022 και ένα ακόμη Copa América το 2024.
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Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Μέσι θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, η οποία, όπως τόνισε, αποτέλεσε το σταθερό του στήριγμα στις δύσκολες στιγμές.
Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στους φίλους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τα επιτελεία με τα οποία συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Ντιέγκο Μαραντόνα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία κληρονομιά που άφησε στη χώρα και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως εξακολουθεί να βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δίπλα στην εθνική ομάδα.
Αναλυτικά το μήνυμά του: «Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει να φοράω τη γαλανόλευκη. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρές αλλά και κάποιες λύπες, όμως είμαι σίγουρος ότι άξιζε κάθε βήμα που έκανα.
Και μου έμειναν πολλά πράγματα να πω. Μου είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω μέσα σε λίγες λέξεις ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο.
Απαραίτητοι ήταν επίσης οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα, μαζί με τα επιτελεία τους. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας στη θέση που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε όντας εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό, σε κάθε βήμα που κάναμε.
Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, γιατί πάντα σέβονταν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφοσιώνομαι στην εθνική ομάδα όταν ερχόταν η στιγμή να φορέσουμε τη φανέλα της πατρίδας.
Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό. Χωρίς την καθοδήγησή Του και το θέλημά Του, δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
Είμαι ευγνώμων για όλα. Σας αγαπώ πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου».
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