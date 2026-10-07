Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Σαλόν, δείτε βίντεο
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Γιώργος Αμερικάνος ΑΕΚ Basketball Champions League

Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Σαλόν, δείτε βίντεο

Δεκατρία χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Γιώργου Αμερικάνου με την βασίλισσα να μην ξεχνά ποτέ την προσφορά του στην ιστορία της ομάδας

Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Σαλόν, δείτε βίντεο
Στις 7 Οκτωβρίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ΑΕΚ και το ελληνικού μπάσκετ, ο σπουδαίους Γιώργος Αμερικάνος.

Ο Παγκόσμιος αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Βασίλισσας και ήταν μπροστάρης στην κατάκτηση του Κυπέλου Κυπελλούχων το 1968, τότε που η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Σαλόν για το BCL με μια όμορφη εικόνα με τον Αμερικάνο που δημιουργήθηκε στο Cube, ενώ έγινε και από τα μεγάφωνα στάθηκαν στον Παγκόσμιο, με τον κόσμο να χειροκροτεί.

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