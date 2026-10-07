Η εταιρεία παραγωγής της Βίσση «αδειάζει» τον Καρβέλα: Έχουμε πληρώσει €250.000 για πνευματικά δικαιώματα, δεν του χρωστάμε τίποτα - Δείτε τη σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής

Μεταξύ της εταιρείας και του κ. Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση