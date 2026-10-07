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Μέγκαν Φοξ για την κόρη που απέκτησε με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Γέννησα σε μπανιέρα στην πίσω αυλή του σπιτιού
Μέγκαν Φοξ για την κόρη που απέκτησε με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Γέννησα σε μπανιέρα στην πίσω αυλή του σπιτιού
Η Μέγκαν Φοξ εξήγησε ότι, μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, μπόρεσε για πρώτη φορά να καθυστερήσει την επιστροφή της στη δουλειά
Η Μέγκαν Φοξ εξήγησε ότι, μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, μπόρεσε για πρώτη φορά να καθυστερήσει την επιστροφή της στη δουλειά
Λεπτομέρεις από τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, της Σάγκα Μπλέιντ, την οποία απέκτησε με τον Μασίν Γκαν Κέλι, μοιράστηκε η Μέγκαν Φοξ. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι γέννησε στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα στην πίσω αυλή και δίπλα σε εστία φωτιάς, περιγράφοντας παράλληλα πόσο διαφορετική ήταν αυτή τη φορά η εμπειρία της μητρότητας.
Μιλώντας στο PEOPLE, η 40χρονη Φοξ αναφέρθηκε στο πώς το γεγονός ότι αυτή τη φορά μπόρεσε να περάσει περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την κόρη της άλλαξε την περίοδο μετά τον τοκετό. «Είναι επίσης το πρώτο μου παιδί που δεν γεννήθηκε σε νοσοκομείο. Τη γέννησα στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα, στην πίσω αυλή, έξω, δίπλα σε μια εστία φωτιάς», περιέγραψε.
Η Φοξ απέκτησε τη Σάγκα με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, MGK, στις 27 Μαρτίου 2025. Η ηθοποιός έχει επίσης τρεις γιους, τον Νόα, τον Μπόντι και τον Τζέρνεϊ, από τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν.
Η ίδια εξήγησε ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γέννες της, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να επιστρέψει αμέσως στη δουλειά. «Είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάστηκε να επιστρέψω αμέσως στη δουλειά, οπότε η εμπειρία μου μετά τον τοκετό ήταν πολύ διαφορετική. Μπόρεσα πραγματικά να είμαι μαζί της όπως ήθελα», σημείωσε.
Η Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι χώρισαν στα τέλη του 2024, πριν από τη γέννηση της Σάγκα. Τον Ιανουάριο του 2026, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι η σχέση τους αφορούσε πλέον «μόνο τη συν-ανατροφή του παιδιού», προσθέτοντας ότι η Φοξ είχε επικεντρωθεί στα παιδιά της.
Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι ο πρόωρος αποχωρισμός από τα μεγαλύτερα παιδιά της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολος. «Το να πρέπει να αποχωριστώ νωρίς τα άλλα παιδιά μου ήταν πάντα πολύ οδυνηρό. Επηρέασε την ψυχική μου υγεία και επηρέασε και τη σωματική μου υγεία. Το ότι μπόρεσα πραγματικά να είμαι παρούσα μαζί της είναι κάτι που αγαπώ και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να το ζήσω με αυτόν τον τρόπο», μοιράστηκε.
Παρόλα αυτά, η Φοξ λέει ότι αισθάνεται ενοχές ακόμη και όταν απομακρύνεται για λίγο από την κόρη της. «Νιώθεις τόσες ενοχές όταν είσαι μητέρα. Ακόμη και εγώ, που είμαι συνέχεια με την κόρη μου, εξακολουθώ να νιώθω ενοχές όταν απομακρύνομαι για να κάνω τηλεφωνήματα, να κάνω ένα μασάζ ή να ασχοληθώ με πράγματα που χρειάζομαι για την ευεξία ή την καριέρα μου», ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι, όταν ήταν νεότερη και αποκτούσε τα άλλα παιδιά της, ήταν σε μια περίοδο της ζωής της κατά την οποία έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται, κάτι που, όπως είπε, δεν την έκανε να νιώθει καλά. Με τη Σάγκα, αντίθετα, «μπόρεσε να κάνει τα πάντα με διαφορετικό τρόπο». «Μπόρεσα να επιλέξω να είμαι πολύ περισσότερο παρούσα και, εξαιτίας αυτού, νιώθω πολύ περισσότερη ηρεμία στη σχέση μου μαζί της», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο PEOPLE, η 40χρονη Φοξ αναφέρθηκε στο πώς το γεγονός ότι αυτή τη φορά μπόρεσε να περάσει περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την κόρη της άλλαξε την περίοδο μετά τον τοκετό. «Είναι επίσης το πρώτο μου παιδί που δεν γεννήθηκε σε νοσοκομείο. Τη γέννησα στο σπίτι, μέσα σε μια μπανιέρα, στην πίσω αυλή, έξω, δίπλα σε μια εστία φωτιάς», περιέγραψε.
Η Φοξ απέκτησε τη Σάγκα με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, MGK, στις 27 Μαρτίου 2025. Η ηθοποιός έχει επίσης τρεις γιους, τον Νόα, τον Μπόντι και τον Τζέρνεϊ, από τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν.
Η ίδια εξήγησε ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γέννες της, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να επιστρέψει αμέσως στη δουλειά. «Είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάστηκε να επιστρέψω αμέσως στη δουλειά, οπότε η εμπειρία μου μετά τον τοκετό ήταν πολύ διαφορετική. Μπόρεσα πραγματικά να είμαι μαζί της όπως ήθελα», σημείωσε.
Megan Fox Says She’s Had a ‘Lot More Peace’ as a Mom This Time Around: ‘I’ve Been Able to Be Present’ (Exclusive) https://t.co/wjBYNgyIoQ— People (@people) October 7, 2026
Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι ο πρόωρος αποχωρισμός από τα μεγαλύτερα παιδιά της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολος. «Το να πρέπει να αποχωριστώ νωρίς τα άλλα παιδιά μου ήταν πάντα πολύ οδυνηρό. Επηρέασε την ψυχική μου υγεία και επηρέασε και τη σωματική μου υγεία. Το ότι μπόρεσα πραγματικά να είμαι παρούσα μαζί της είναι κάτι που αγαπώ και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να το ζήσω με αυτόν τον τρόπο», μοιράστηκε.
Παρόλα αυτά, η Φοξ λέει ότι αισθάνεται ενοχές ακόμη και όταν απομακρύνεται για λίγο από την κόρη της. «Νιώθεις τόσες ενοχές όταν είσαι μητέρα. Ακόμη και εγώ, που είμαι συνέχεια με την κόρη μου, εξακολουθώ να νιώθω ενοχές όταν απομακρύνομαι για να κάνω τηλεφωνήματα, να κάνω ένα μασάζ ή να ασχοληθώ με πράγματα που χρειάζομαι για την ευεξία ή την καριέρα μου», ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι, όταν ήταν νεότερη και αποκτούσε τα άλλα παιδιά της, ήταν σε μια περίοδο της ζωής της κατά την οποία έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται, κάτι που, όπως είπε, δεν την έκανε να νιώθει καλά. Με τη Σάγκα, αντίθετα, «μπόρεσε να κάνει τα πάντα με διαφορετικό τρόπο». «Μπόρεσα να επιλέξω να είμαι πολύ περισσότερο παρούσα και, εξαιτίας αυτού, νιώθω πολύ περισσότερη ηρεμία στη σχέση μου μαζί της», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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