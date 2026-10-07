Ο Ραμόν Βέγκα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Ινφαντίνο για τη θέση του προέδρου της FIFA
Ο Ραμόν Βέγκα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Ινφαντίνο για τη θέση του προέδρου της FIFA
Ο 55χρονος οικονομολόγος είχε αγωνιστεί στην εθνική Ελβετίας και σε Τότεναμ, Σέλτικ και Γουότφορντ
Ο Ραμόν Βέγκα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο για τη θέση του προέδρου στη FIFA.
Ο 55χρονος οικονομολόγος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδικασία που θα γίνει τον Μάρτιο του 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Ο Βέγκα είχε προσπαθήσει για το χρίσμα το 2015 αλλά δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη του αριθμού των ομοσπονδιών που θα του έδιναν τέτοιο δικαίωμα.
Ο Ελβετός οικονομολόγος ήταν κεντρικός αμυντικός ως ποδοσφαιριστής, έχει αγωνιστεί 23 φορές με την εθνική του ομάδα ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του από το 1990 έως και το 2003 έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Τότεναμ, Σέλτικ και Γουότφορντ.
«Θέτω υποψηφιότητα επειδή η ζωή μου με έχει προετοιμάσει να υπηρετήσω το άθλημα», δήλωσε αρχικά ο Βέγκα ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του.
«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε προέδρους, συνομοσπονδίες ή διοικητικά στελέχη. Το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από κάθε θέση, κάθε άτομο ή κάθε θεσμό.
Είναι το άθλημα του κόσμου και ανήκει σε όλους. Στους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους φιλάθλους, τους εθελοντές, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τις ομοσπονδίες και τις κοινότητες που δίνουν ζωή στο ποδόσφαιρο.
Ανήκει σε κάθε παιδί που ανακαλύπτει το άθλημα, σε κάθε επαγγελματία που κουβαλά τις ελπίδες ενός έθνους και στα δισεκατομμύρια των φιλάθλων, των οποίων το πάθος καθιστά το ποδόσφαιρο το άθλημα όλου του κόσμου.
Το ποδόσφαιρο πρέπει να μπαίνει πάντα σε προτεραιότητα. Ωστόσο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διχασμοί έχουν διασπάσει την ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Η τρέχουσα ηγεσία έχει πλήξει το ηθικό του αθλήματος. Η αδύναμη διοίκηση έχει βλάψει την αξιοπιστία της FIFA και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια. Πρέπει να σταματήσουμε την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης.
Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από τον εγωισμό, στο πλαίσιο της διοίκησης του ποδοσφαίρου, να βλάψουν εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Δεν φέρουν εκείνοι την ευθύνη για αυτές τις συγκρούσεις. Αξίζουν κάτι καλύτερο» ανέφερε ο Βέγκα στη συνέχεια της δήλωσής του.
Για να προσθέσει: «Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με μηχανική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδη μεταρρύθμιση.
Πρέπει να επανενώσουμε την ποδοσφαιρική οικογένεια, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να φέρουμε σταθερότητα και να εκσυγχρονίσουμε τη διακυβέρνηση της FIFA. Αυτό απαιτεί αποφασιστικές αλλαγές, όχι επιφανειακές διορθώσεις».
Ο 55χρονος οικονομολόγος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδικασία που θα γίνει τον Μάρτιο του 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Ο Βέγκα είχε προσπαθήσει για το χρίσμα το 2015 αλλά δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη του αριθμού των ομοσπονδιών που θα του έδιναν τέτοιο δικαίωμα.
Ο Ελβετός οικονομολόγος ήταν κεντρικός αμυντικός ως ποδοσφαιριστής, έχει αγωνιστεί 23 φορές με την εθνική του ομάδα ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του από το 1990 έως και το 2003 έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Τότεναμ, Σέλτικ και Γουότφορντ.
«Θέτω υποψηφιότητα επειδή η ζωή μου με έχει προετοιμάσει να υπηρετήσω το άθλημα», δήλωσε αρχικά ο Βέγκα ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του.
«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε προέδρους, συνομοσπονδίες ή διοικητικά στελέχη. Το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από κάθε θέση, κάθε άτομο ή κάθε θεσμό.
Είναι το άθλημα του κόσμου και ανήκει σε όλους. Στους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους φιλάθλους, τους εθελοντές, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τις ομοσπονδίες και τις κοινότητες που δίνουν ζωή στο ποδόσφαιρο.
Ανήκει σε κάθε παιδί που ανακαλύπτει το άθλημα, σε κάθε επαγγελματία που κουβαλά τις ελπίδες ενός έθνους και στα δισεκατομμύρια των φιλάθλων, των οποίων το πάθος καθιστά το ποδόσφαιρο το άθλημα όλου του κόσμου.
Το ποδόσφαιρο πρέπει να μπαίνει πάντα σε προτεραιότητα. Ωστόσο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διχασμοί έχουν διασπάσει την ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Η τρέχουσα ηγεσία έχει πλήξει το ηθικό του αθλήματος. Η αδύναμη διοίκηση έχει βλάψει την αξιοπιστία της FIFA και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια. Πρέπει να σταματήσουμε την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης.
Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από τον εγωισμό, στο πλαίσιο της διοίκησης του ποδοσφαίρου, να βλάψουν εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Δεν φέρουν εκείνοι την ευθύνη για αυτές τις συγκρούσεις. Αξίζουν κάτι καλύτερο» ανέφερε ο Βέγκα στη συνέχεια της δήλωσής του.
Για να προσθέσει: «Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με μηχανική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδη μεταρρύθμιση.
Πρέπει να επανενώσουμε την ποδοσφαιρική οικογένεια, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να φέρουμε σταθερότητα και να εκσυγχρονίσουμε τη διακυβέρνηση της FIFA. Αυτό απαιτεί αποφασιστικές αλλαγές, όχι επιφανειακές διορθώσεις».
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