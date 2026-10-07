Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ: «Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας!»
Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ: «Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας!»
«Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Peanut, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι», έγραψε μία δημοσιογράφος
Δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη σημερινή του επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποθέωσαν με αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στα social media τον... σκύλο Πίνατ.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, η ρεπόρτερ του abc και του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, Σάνον Κέιτ Κίνγκστον: «Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι».
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, η ρεπόρτερ του abc και του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, Σάνον Κέιτ Κίνγκστον: «Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι».
Επίσης, η δημοσιογράφος εξωτερικής πολιτικής και πολέμου, Κέιτλιν Ντουρνμπος, έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ: «Ο αγαπημένος μου αξιωματούχος που γνώρισα σήμερα: ο "Πρώτος Σκύλος" της Ελλάδας, ο Πίνατ!».
Gotta say this job has its perks, like getting to meet the esteemed diplomatic representative Peanut, a full time resident of the Greek prime minister’s office and a very good boy. https://t.co/b5vazJTSPh— Shannon Kate Kingston (@shannonkreports) October 7, 2026
My favorite official I met today: Greece’s “First Dog,” Peanut! https://t.co/iyMg1H0ySu— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) October 7, 2026
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