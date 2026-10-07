Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ: «Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας!»
ΕΛΛΑΔΑ
Μέγαρο Μαξίμου Σκύλος Πίνατ Δημοσιογράφοι Μάρκο Ρούμπιο

Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ: «Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας!»

«Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Peanut, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι», έγραψε μία δημοσιογράφος

Οι δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον Ρούμπιο στο Μαξίμου ξετρελάθηκαν με τον Πίνατ: «Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας!»
22 ΣΧΟΛΙΑ
Δημοσιογράφοι που συνόδευσαν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη σημερινή του επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποθέωσαν με αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στα social media τον... σκύλο Πίνατ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, η ρεπόρτερ του abc και του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, Σάνον Κέιτ Κίνγκστον: «Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι».


Επίσης, η δημοσιογράφος εξωτερικής πολιτικής και πολέμου, Κέιτλιν Ντουρνμπος, έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ: «Ο αγαπημένος μου αξιωματούχος που γνώρισα σήμερα: ο "Πρώτος Σκύλος" της Ελλάδας, ο Πίνατ!».

22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης