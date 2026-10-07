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Νίκη στο φινάλε με μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ, 95-93 τη Σαλόν και μπήκε με το δεξί στο Basketball Champions League, βίντεο
Νίκη στο φινάλε με μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ, 95-93 τη Σαλόν και μπήκε με το δεξί στο Basketball Champions League, βίντεο
Μετά από ένα ματς που έσπασε καρδιές στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ έχανε με 3 στα 16 δευτερόλεπτα αλλά με Μπάρτλεϊ-Ερτέλ πήρε το θρίλερ με 95-93 κόντρα στη Σαλόν
Στο θρίλερ της SUNEL Arena για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League, η Σαλόν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, αλλά η ΑΕΚ με ανατροπή στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα πήρε το ματς με φοβερό Μπάρτλεϊ και clutch Ερτέλ.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε την μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ, με τον κόσμο να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα για τον θρύλο της Ένωσης.
ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει, με τον Νέλι Τζόζεφ να ξεκινά με εντυπωσιακό τρόπο και να πετυχαίνει τους 10 από τους 21 πρώτους πόντους της ΑΕΚ.
Οι Φινλανδοί που ήταν σκληρό καρύδι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το καλάθι του Λιντμπεργκ στο τέλος της περιόδου.
Με το τρίποντο του Τσαλμπούρη στο 12' η ΑΕΚ ξέφυγε γιανπρώτη φορά με έξι πόντους για το 32-26.
Ο Ερτέλ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 πόντους και έκανε το 37-26, αναγκάζοντας τους Φινλανδούς να καλέσουν timeout. Ο Γουόκερ μείωσε σε 46-40, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο.
Με το τρίποντο του Λάινε η Σαλόν ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ με επιμέρους 7-0 πέρασε και μπροστά στο 22' για το 49-51.
Ο Μπάρτλεϊ με δύο βολές έβαλε μπροστά την ΑΕΚ για το 60-58 στο 27'. Ο Γουόκερ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 62-65.
Ο Μπάρτλεϊ το πήγε προσωπικά και με συνεχόμενους πόντους έκανε το 66-65. Ο Τσέιβις με βολές διαμόρφωσε το 66-71 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 74-75 στο 32', ενώ ο Γουόκερ έφτασε τους 25 πόντους για το 78-79 στο 35'. O Γουόκερ συνέχισε το show και έγραψε το 75-79, φτάνοντας τους 29 πόντους.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε την μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ, με τον κόσμο να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα για τον θρύλο της Ένωσης.
ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει, με τον Νέλι Τζόζεφ να ξεκινά με εντυπωσιακό τρόπο και να πετυχαίνει τους 10 από τους 21 πρώτους πόντους της ΑΕΚ.
Οι Φινλανδοί που ήταν σκληρό καρύδι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το καλάθι του Λιντμπεργκ στο τέλος της περιόδου.
Με το τρίποντο του Τσαλμπούρη στο 12' η ΑΕΚ ξέφυγε γιανπρώτη φορά με έξι πόντους για το 32-26.
Ο Ερτέλ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 πόντους και έκανε το 37-26, αναγκάζοντας τους Φινλανδούς να καλέσουν timeout. Ο Γουόκερ μείωσε σε 46-40, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο.
Με το τρίποντο του Λάινε η Σαλόν ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ με επιμέρους 7-0 πέρασε και μπροστά στο 22' για το 49-51.
Ο Μπάρτλεϊ με δύο βολές έβαλε μπροστά την ΑΕΚ για το 60-58 στο 27'. Ο Γουόκερ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 62-65.
Ο Μπάρτλεϊ το πήγε προσωπικά και με συνεχόμενους πόντους έκανε το 66-65. Ο Τσέιβις με βολές διαμόρφωσε το 66-71 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 74-75 στο 32', ενώ ο Γουόκερ έφτασε τους 25 πόντους για το 78-79 στο 35'. O Γουόκερ συνέχισε το show και έγραψε το 75-79, φτάνοντας τους 29 πόντους.
O Mπάρτλεϊ και ο Ερτέλ έβαλαν μπροστά την ΑΕΚ για το 90-89, αλλά η Σαλόν απάντησε για το 90-91. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ στα 16 δευτερόλεπτα και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο στο 1.2 του Ερτέλ, η ΑΕΚ πέρασε μπροστά.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93
Πηγή:www.gazzetta.gr
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93
Πηγή:www.gazzetta.gr
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