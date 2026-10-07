Ο τρομερός Άρης του Σπανούλη έκανε το 2χ2 στο Euro Cup επικρατώντας 93-80 της Ισπανικής Μπόυργκος, βίντεο

Εκεί ο Άρης τελείωσε το παιχνίδι με δύο τρίποντα από τους Χαραλαμπόπουλο, Τολιόπουλο (89-71, 38’).ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έκανε το παιχνίδι του στο πρώτο ημίχρονο με σκληρή άμυνα, πόντους στο transition παιχνίδι, έλεγχο των ριμπάουντ και αθλητικότητα. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν προβληματικό.MVP… ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς με εκτέλεση (21π.) και δημιουργία.ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στο πρώτο ημίχρονο, Ρόμπινσον και Μοκόκα ήταν εξαιρετικοίΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Όντιτζ ήταν καταπληκτικόςΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Σίγουρα ο Σάμαρ και ο Σινγκφέλντερ.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ της ΜπούργκοςΤα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80