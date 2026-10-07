Αποχώρησε με φορείο λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου» είπε
Αποχώρησε με φορείο λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου» είπε
Υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο - Σύμφωνα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Λάρισα, όταν ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να προχωρούν στη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σύμφωνα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ήταν μέσα στην αίθουσα τη στιγμή του περιστατικού, ο Πάνος Ρούτσι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο.
«Ο Πάνος Ρούτσι κατέρρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων: Γιατί; Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου; Γιατί μπαζώσανε τον χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρούνε πειστήρια. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη στους συγγενείς και τους δικηγόρους;» τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να προχωρούν στη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σύμφωνα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ήταν μέσα στην αίθουσα τη στιγμή του περιστατικού, ο Πάνος Ρούτσι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο.
«Ο Πάνος Ρούτσι κατέρρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων: Γιατί; Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου; Γιατί μπαζώσανε τον χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρούνε πειστήρια. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη στους συγγενείς και τους δικηγόρους;» τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα.
Νωρίτερα, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι θα συνεχίσει μέχρι να μάθει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το παιδί του. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου» τόνισε.
Παράλληλα, στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, θέτοντας ερωτήματα για τους χειρισμούς στην υπόθεση: «Με ποιο δικαίωμα ο κ. Μπακαΐμης κατέστρεψε τα οστά; Με ποιο δικαίωμα κλείνει την υπόθεση; Με ποιο δικαίωμα φεύγει από το γραφείο του; Είμαστε εμείς για τα μπάζα, εμείς;» είπε.
Ο Πάνος Ρούτσι πρόσθεσε ότι ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν: «Πρέπει να λογοδοτήσουν, να πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι μια πληγή που αιμορραγεί κάθε μέρα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», ανέφερε.
Τέλος, επανέλαβε το αίτημα για εκταφές: «Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου. Γι' αυτό θέλουμε τις εκταφές με σωστό τρόπο. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια» υπογράμμισε.
Νωρίτερα, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι θα συνεχίσει μέχρι να μάθει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το παιδί του. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου» τόνισε.
Παράλληλα, στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, θέτοντας ερωτήματα για τους χειρισμούς στην υπόθεση: «Με ποιο δικαίωμα ο κ. Μπακαΐμης κατέστρεψε τα οστά; Με ποιο δικαίωμα κλείνει την υπόθεση; Με ποιο δικαίωμα φεύγει από το γραφείο του; Είμαστε εμείς για τα μπάζα, εμείς;» είπε.
Ο Πάνος Ρούτσι πρόσθεσε ότι ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν: «Πρέπει να λογοδοτήσουν, να πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι μια πληγή που αιμορραγεί κάθε μέρα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», ανέφερε.
Τέλος, επανέλαβε το αίτημα για εκταφές: «Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου. Γι' αυτό θέλουμε τις εκταφές με σωστό τρόπο. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια» υπογράμμισε.
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