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Ο Χολ με ειδική άδεια από τον Ολυμπιακό ταξίδεψε στις ΗΠΑ
Ο Χολ με ειδική άδεια από τον Ολυμπιακό ταξίδεψε στις ΗΠΑ
Ο Ντόντα Χολ έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη (8/10) - Τραυματίστηκε ο Πλώτας και μένει εκτός για έξι εβδομάδες
Την Παρασκευή (9/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Sunel Arena την Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Για τους Πειραιώτες αυτό είναι το πρώτο ματς που θα γίνει στην Ελλάδα για τη φετινή διοργάνωση και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.
Ο Ντόντα Χολ, ωστόσο έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε ειδική άδεια από τον Ολυμπιακό για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.
Αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη (8/10) και θεωρητικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά με τους Τούρκους.
Το αν θα χρησιμοποιηθεί στην αναμέτρηση με την Εφές είναι μία άλλη ιστορία και κάτι που θα το αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφού ένα ταξίδι στην Αμερική είναι δεδομένο ότι θα έχει ταλαιπωρήσει τον παίκτη.
Στο μεταξύ στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, στο ματς με τον Ηρακλή τραυματίστηκε ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.
Ο Ντόντα Χολ, ωστόσο έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε ειδική άδεια από τον Ολυμπιακό για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.
Αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη (8/10) και θεωρητικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά με τους Τούρκους.
Το αν θα χρησιμοποιηθεί στην αναμέτρηση με την Εφές είναι μία άλλη ιστορία και κάτι που θα το αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφού ένα ταξίδι στην Αμερική είναι δεδομένο ότι θα έχει ταλαιπωρήσει τον παίκτη.
Στο μεταξύ στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, στο ματς με τον Ηρακλή τραυματίστηκε ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.
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