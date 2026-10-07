Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Λατρεία του κόσμου του Άρη για Γκάλη, αποθέωση και για Σιάο, χιλιάδες χαρτάκια στο παλέ για την εντός έδρας πρεμιέρα των κιτρίνων στο Euro Cup
Λατρεία του κόσμου του Άρη για Γκάλη, αποθέωση και για Σιάο, χιλιάδες χαρτάκια στο παλέ για την εντός έδρας πρεμιέρα των κιτρίνων στο Euro Cup
Ο Νίκος Γκάλης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Άρη όταν έφτασε στο Αλεξάνδρειο για το ματς με τη Μπούργος, ενώ ανάλογης υποδοχής έτυχε και ο Ρίτσαρντ Σιάο
Τη Μπούργος υποδέχεται ο Άρης για τη 2η αγωνιστική του Euro Cup και φυσικά το Αλεξάνδρειο είναι κατάμεστο από τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης που από νωρίς δημιούργησαν πολύ θερμή ατμόσφαιρα.
Από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει ο Νίκος Γκάλης. Όταν έκανε την εμφάνιση του στο γήπεδο για το πρώτο εντός έδρας επίσημο παιχνίδι γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Άρη.
Από το Nick Galis Hall δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Θεσσαλονίκης μόλις εμφανίστηκε στο γήπεδο αποθεώθηκε από τον κόσμο που τον καταχειροκρότησε.
Από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει ο Νίκος Γκάλης. Όταν έκανε την εμφάνιση του στο γήπεδο για το πρώτο εντός έδρας επίσημο παιχνίδι γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Άρη.
Από το Nick Galis Hall δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Θεσσαλονίκης μόλις εμφανίστηκε στο γήπεδο αποθεώθηκε από τον κόσμο που τον καταχειροκρότησε.
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