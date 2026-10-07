Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
ΑΕΚ: Sold out o αγώνας του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης
ΑΕΚ: Sold out o αγώνας του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης
Μέσα σε λίγες ώρες οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι του UEFA Champions League κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης
Με τη στήριξη του κόσμου της θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του UEFA Champions League, καθώς τα εισιτήρια που τέθηκαν σε ελεύθερη διάθεση εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες.
Η ανταπόκριση των φίλων της Ένωσης ήταν εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα η ALLWYN Arena να αναμένεται κατάμεστη στο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ με αντίπαλο την ισπανική ομάδα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19:45.
Ανάλογη είναι η εικόνα και ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (10/10, 19:30) με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και όλα δείχνουν πως και σε αυτή την περίπτωση το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα γεμίσει.
Η ανταπόκριση των φίλων της Ένωσης ήταν εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα η ALLWYN Arena να αναμένεται κατάμεστη στο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ με αντίπαλο την ισπανική ομάδα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19:45.
Ανάλογη είναι η εικόνα και ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (10/10, 19:30) με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και όλα δείχνουν πως και σε αυτή την περίπτωση το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα γεμίσει.
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