ΑΕΚ: Sold out o αγώνας του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης
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ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης sold out Εισιτήρια UEFA Champions League

ΑΕΚ: Sold out o αγώνας του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μέσα σε λίγες ώρες οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι του UEFA Champions League κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης

ΑΕΚ: Sold out o αγώνας του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης
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Με τη στήριξη του κόσμου της θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του UEFA Champions League, καθώς τα εισιτήρια που τέθηκαν σε ελεύθερη διάθεση εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Η ανταπόκριση των φίλων της Ένωσης ήταν εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα η ALLWYN Arena  να αναμένεται κατάμεστη στο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ με αντίπαλο την ισπανική ομάδα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19:45.

Ανάλογη είναι η εικόνα και ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (10/10, 19:30) με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και όλα δείχνουν πως και σε αυτή την περίπτωση το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα γεμίσει.
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