Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Η Euroleague το ξανασκέφτεται για συνεργασία με το NBA και θα επιστρέψει με αντιπρόταση, σύμφωνα με το Basketnews
Η Euroleague το ξανασκέφτεται για συνεργασία με το NBA και θα επιστρέψει με αντιπρόταση, σύμφωνα με το Basketnews
Παρόλο που η πλειοψηφία των μετόχων της Euroleague δεν αποδέχθηκε την πρόταση του NBA για συμπόρευση των δύο διοργανώσεων, σύμφωνα με το έγκυρο μπασκετικό δίκτυο και τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, η ευρωπαϊκή λίγκα θα καταθέσει αντιπρόταση στο NBA
Η πολυαναμενόμενη συνάντηση στη Λίμνη Κόμο που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου δεν έβγαλε... λευκό καπνό και -έστω και προσωρινά- ένα πιθανό σενάριο συνεργασίας ανάμεσα σε EuroLeague και NBΑ, δεν προχώρησε, παρά την πρόταση των ανθρώπων της αμερικανικής λίγκας.
Την ώρα που η στάση των περισσότερων ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μόνο θετική δεν ήταν αναφορικά με τις πιθανές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το έγκριτο «BasketNews» έρχεται να φωτίσει ακόμη περισσότερο μια πλευρά των διαπραγματεύσεων γύρω από το πολύκροτο ζήτημα.
Όπως επισημαίνεται, οι ιθύνοντες των ευρωπαϊκών συλλόγων δεν πείστηκαν από το πλάνο που τους παρουσιάστηκε, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό αντάλλαγμα που προσφέρθηκε για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου του ελέγχου της διοργάνωσης, όσο και με το συνολικότερο μακροπρόθεσμο πλάνο των Αμερικανών.
Ωστόσο το γεγονός ότι η πρόταση η οποία απορρίφθηκε ήταν σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα όσα είχαν παρουσιαστεί στα πρώιμα στάδια των συζητήσεων, αφήνει ανοιχτό ένα... παραθυράκι.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα επικαλούμενο πηγές που παρακολουθούν το θέμα, οι μέτοχοι της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες, παρουσιάζοντας τη δική τους αντιπρόταση.
Φυσικά οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το εγχείρημα που ακούει στο όνομα «NBA Europe», καθώς ο αρχικός προγραμματισμός για το λανσάρισμα του το φθινόπωρο του 2027 θα μετατεθεί για αργότερα, όπως έγινε γνωστό μέσα από άτομα που μίλησαν -ανώνυμα- στο Athletic.
Την ώρα που η στάση των περισσότερων ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μόνο θετική δεν ήταν αναφορικά με τις πιθανές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το έγκριτο «BasketNews» έρχεται να φωτίσει ακόμη περισσότερο μια πλευρά των διαπραγματεύσεων γύρω από το πολύκροτο ζήτημα.
Όπως επισημαίνεται, οι ιθύνοντες των ευρωπαϊκών συλλόγων δεν πείστηκαν από το πλάνο που τους παρουσιάστηκε, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό αντάλλαγμα που προσφέρθηκε για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου του ελέγχου της διοργάνωσης, όσο και με το συνολικότερο μακροπρόθεσμο πλάνο των Αμερικανών.
Ωστόσο το γεγονός ότι η πρόταση η οποία απορρίφθηκε ήταν σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα όσα είχαν παρουσιαστεί στα πρώιμα στάδια των συζητήσεων, αφήνει ανοιχτό ένα... παραθυράκι.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα επικαλούμενο πηγές που παρακολουθούν το θέμα, οι μέτοχοι της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες, παρουσιάζοντας τη δική τους αντιπρόταση.
Φυσικά οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το εγχείρημα που ακούει στο όνομα «NBA Europe», καθώς ο αρχικός προγραμματισμός για το λανσάρισμα του το φθινόπωρο του 2027 θα μετατεθεί για αργότερα, όπως έγινε γνωστό μέσα από άτομα που μίλησαν -ανώνυμα- στο Athletic.
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