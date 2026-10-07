Ιωάννα Τούνη: Η αγκαλιά και τα φιλιά με τον σύντροφό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην Κένυα, δείτε βίντεο
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Κένυα

Ιωάννα Τούνη: Η αγκαλιά και τα φιλιά με τον σύντροφό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην Κένυα, δείτε βίντεο

Η Instagrammer δημοσίευσε ένα κλιπ που αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στο ζευγάρι

Ιωάννα Τούνη: Η αγκαλιά και τα φιλιά με τον σύντροφό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην Κένυα, δείτε βίντεο
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Τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία ακόμη ανάρτηση από το ταξίδι της στην Κένυα, η Instagrammer μοιράστηκε ένα βίντεο με «πρωταγωνιστές» την ίδια και τον αγαπημένο της. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εκείνος την κρατά στην αγκαλιά του, με την ίδια να έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του. «Και τελικά το καλύτερο ταξίδι δεν ήταν κάπου. Ήταν με κάποιον», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Δείτε την ανάρτησή της

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