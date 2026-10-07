Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Κολοσσός Ρόδου - Κραϊόβα 77-63: Ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, βίντεο
Κολοσσός Ρόδου - Κραϊόβα 77-63: Ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, βίντεο
Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup o Kολοσσός, καθώς νίκησε με 77-63 την Κραϊόβα
Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η ομάδα του Κολοσσού Ρόδου και αυτό χάρη στην εξαιρετική της παρουσία αμέσως μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη άφησε πίσω τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού στο παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 20-9 πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Με τον Γιώργο Καμπερίδη να «εκτελεί» έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/10 τρίποντα και τους Πέιτον Γουίλις (14π.), Τζάκσον Κρούζερ (11π.) να ακολουθούν ο Κολοσσός άνοιξε λογαριασμό στο FIBA Europe Cup.
Για την Κραϊόβα ο Ρόναλντ Πολάιτ πήγε να... κάνει την ζημιά (22π., 9ριμπ., 4ασ.) αλλά οι Ροδίτες δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρίσει» από τα χέρια τους.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-44, 77-63.
Πηγή: gazzetta.gr
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη άφησε πίσω τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού στο παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 20-9 πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Με τον Γιώργο Καμπερίδη να «εκτελεί» έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/10 τρίποντα και τους Πέιτον Γουίλις (14π.), Τζάκσον Κρούζερ (11π.) να ακολουθούν ο Κολοσσός άνοιξε λογαριασμό στο FIBA Europe Cup.
Για την Κραϊόβα ο Ρόναλντ Πολάιτ πήγε να... κάνει την ζημιά (22π., 9ριμπ., 4ασ.) αλλά οι Ροδίτες δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρίσει» από τα χέρια τους.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-44, 77-63.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα