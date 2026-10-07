Κολοσσός Ρόδου - Κραϊόβα 77-63: Ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, βίντεο
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Κολοσσός Κραϊόβα FIBA Europe Cup

Κολοσσός Ρόδου - Κραϊόβα 77-63: Ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, βίντεο

Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup  o Kολοσσός, καθώς νίκησε με 77-63 την Κραϊόβα

Κολοσσός Ρόδου - Κραϊόβα 77-63: Ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, βίντεο
Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η ομάδα του Κολοσσού Ρόδου και αυτό χάρη στην εξαιρετική της παρουσία αμέσως μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.


Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη άφησε πίσω τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού στο παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 20-9 πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.

Με τον Γιώργο Καμπερίδη να «εκτελεί» έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/10 τρίποντα και τους Πέιτον Γουίλις (14π.), Τζάκσον Κρούζερ (11π.) να ακολουθούν ο Κολοσσός άνοιξε λογαριασμό στο FIBA Europe Cup.

Για την Κραϊόβα ο Ρόναλντ Πολάιτ πήγε να... κάνει την ζημιά (22π., 9ριμπ., 4ασ.) αλλά οι Ροδίτες δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρίσει» από τα χέρια τους.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-44, 77-63.

Πηγή: gazzetta.gr

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