Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Λιονέλ Μέσι Εθνική Πορτογαλίας Εθνική Αργεντινής

Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου

Ο Πορτογάλος υποκλίθηκε και αυτός στον Αργεντινό άσο που αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινής, σχολιάζοντας κάτω από το ποστάριμα του Μέσι

Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την ώρα που ο ίδιος βιώνει την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του στην Εθνική Πορτογαλίας, από την οποία αποχώρησε καθώς σύμφωνα με τον ίδιο ο νυν Ομοσπονδιακός τεχνικός Ζόρζε Ζεσούς αθέτησε τα όσα είχαν συμφωνήσει, είδε τον άσπονδο φίλο του να αποχωρεί με τιμές που θα τις ζήλευε ο καθένας...

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξέρει αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Πορτογαλίας, αλλά παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει βρήκε το κουράγιο να στείλει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο, Λιονέλ Μέσι.

Μπορεί να μην έκανε κάποιο ποστάρισμα στους δικούς του λογαριασμούς, αλλά επέλεξε να τοποθετηθεί γράφοντας στο σημερινό συγκινητικό ποστάρισμα του ίδιου του Μέσι.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο post του Λιονέλ Μέσι:
«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».

Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης