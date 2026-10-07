Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου
Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μέσι: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις τον σεβασμό μου
Ο Πορτογάλος υποκλίθηκε και αυτός στον Αργεντινό άσο που αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινής, σχολιάζοντας κάτω από το ποστάριμα του Μέσι
Την ώρα που ο ίδιος βιώνει την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του στην Εθνική Πορτογαλίας, από την οποία αποχώρησε καθώς σύμφωνα με τον ίδιο ο νυν Ομοσπονδιακός τεχνικός Ζόρζε Ζεσούς αθέτησε τα όσα είχαν συμφωνήσει, είδε τον άσπονδο φίλο του να αποχωρεί με τιμές που θα τις ζήλευε ο καθένας...
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξέρει αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Πορτογαλίας, αλλά παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει βρήκε το κουράγιο να στείλει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο, Λιονέλ Μέσι.
Μπορεί να μην έκανε κάποιο ποστάρισμα στους δικούς του λογαριασμούς, αλλά επέλεξε να τοποθετηθεί γράφοντας στο σημερινό συγκινητικό ποστάρισμα του ίδιου του Μέσι.
Αναλυτικά το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο post του Λιονέλ Μέσι:
«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξέρει αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Πορτογαλίας, αλλά παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει βρήκε το κουράγιο να στείλει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο, Λιονέλ Μέσι.
Μπορεί να μην έκανε κάποιο ποστάρισμα στους δικούς του λογαριασμούς, αλλά επέλεξε να τοποθετηθεί γράφοντας στο σημερινό συγκινητικό ποστάρισμα του ίδιου του Μέσι.
Αναλυτικά το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο post του Λιονέλ Μέσι:
«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».
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