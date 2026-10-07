Καρατζαφέρης: Ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πρωθυπουργός, ο Καμπούρης με διέγραψε από το κόμμα μου

Τι είπε για τη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, τις επόμενες κινήσεις του για το κόμμα και τις πολιτικές εξελίξεις - Προέβλεψε ποσοστό άνω του 35% για τη ΝΔ στις εκλογές





Μιλώντας για τον Φίλιππο Καμπούρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης προανήγγειλε πρωτοβουλίες από την πλευρά του για το







Ο Γιώργος Καρατζαφέρης τοποθετήθηκε στη συνέχεια για το πολιτικό σκηνικό και ειδικότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σε έναν χρόνο από σήμερα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού.





«Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνου τέτοια ημέρα θα ναι πρωθυπουργός. Από κει και πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία».



Παράλληλα, προέβλεψε ότι «Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35% στις εκλογές», ενώ ανέφερε ως ενδεχόμενο να προκύψει ακόμη και κυβέρνηση τριών κομμάτων.



Κλείσιμο «Το ρήγμα είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας» Ο Γιώργος Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι οι πολιτικές ισορροπίες έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, εντοπίζοντας το μεγαλύτερο ρήγμα στη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.



«Τώρα έχει μετατεθεί η όχθη. Πρώτα ήταν μια όχθη η Νέα Δημοκρατία και απ την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Τώρα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουνε σε μία σειρά πραγμάτων κοινή θέση. Το ρήγμα είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έχει υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα που πρέπει να δει κανείς πώς θα το χειριστεί. Δεν φοβάμαι εγώ απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία απ την πλευρά του κέντρου. Φοβάμαι όμως απώλειες από τη δεξιά πλευρά στην οποία ήδη συνωθούνται τέσσερα κόμματα».



Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο, κάνοντας τη δική του αποτίμηση για τα ποσοστά του.



«Ο κύριος Βελόπουλος είναι εξαιρετικά ευφυής, αλλά του λείπουν άλλα χαρακτηριστικά. δεν μπορώ να πω είναι άριστος χαρακτήρας και δεν μπορώ να πω ότι έχει και την ανάλογη πολιτική παιδεία. Όμως ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα ποσοστό σήμερα. Το ποσοστό αυτό 1% είναι του Βελόπουλου. Το άλλο ποσοστό είναι αυτοί που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και στεγάζονται προσωρινά εις τον κύριο Βελόπουλο.»



Την εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός και του χρόνου τέτοια εποχή εξέφρασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη , λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος έχει διαγραφεί από το κόμμα που ίδρυσε.Μιλώντας για τον Φίλιππο Καμπούρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης προανήγγειλε πρωτοβουλίες από την πλευρά του για το ΛΑΟΣ , δηλώνοντας: «Πρέπει να προφυλάξω το κόμμα και θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το χουν πάει στα λύματα».Αναφερόμενος στον πρόεδρο του κόμματος, πρόσθεσε: «Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολύ καιρό προκαλεί με διάφορα πράγματα. Με έχει διαγράψει ο Καμπούρης από το κόμμα μου».Ο Γιώργος Καρατζαφέρης τοποθετήθηκε στη συνέχεια για το πολιτικό σκηνικό και ειδικότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σε έναν χρόνο από σήμερα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού.«Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνου τέτοια ημέρα θα ναι πρωθυπουργός. Από κει και πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία».Παράλληλα, προέβλεψε ότι «Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35% στις εκλογές», ενώ ανέφερε ως ενδεχόμενο να προκύψει ακόμη και κυβέρνηση τριών κομμάτων.Ο Γιώργος Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι οι πολιτικές ισορροπίες έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, εντοπίζοντας το μεγαλύτερο ρήγμα στη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.«Τώρα έχει μετατεθεί η όχθη. Πρώτα ήταν μια όχθη η Νέα Δημοκρατία και απ την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Τώρα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουνε σε μία σειρά πραγμάτων κοινή θέση. Το ρήγμα είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έχει υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα που πρέπει να δει κανείς πώς θα το χειριστεί. Δεν φοβάμαι εγώ απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία απ την πλευρά του κέντρου. Φοβάμαι όμως απώλειες από τη δεξιά πλευρά στην οποία ήδη συνωθούνται τέσσερα κόμματα».Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο, κάνοντας τη δική του αποτίμηση για τα ποσοστά του.«Ο κύριος Βελόπουλος είναι εξαιρετικά ευφυής, αλλά του λείπουν άλλα χαρακτηριστικά. δεν μπορώ να πω είναι άριστος χαρακτήρας και δεν μπορώ να πω ότι έχει και την ανάλογη πολιτική παιδεία. Όμως ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα ποσοστό σήμερα. Το ποσοστό αυτό 1% είναι του Βελόπουλου. Το άλλο ποσοστό είναι αυτοί που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και στεγάζονται προσωρινά εις τον κύριο Βελόπουλο.»

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του για τον χώρο δεξιά της ΝΔ, αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη και στον Αντώνη Σαμαρά.



«Τώρα με την είσοδο του Κασιδιάρη κάποιοι θα φύγουν από κει, κάποιοι θα πάνε στο Σαμαρά, κάπου ο Σαμαράς θα χάσει ενδεχομένως ένα ποσοστό από το Κασιδιάρη. Έχουμε μεγάλη δουλειά και μεγάλη ποικιλία»



Για το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Έχει δικαίωμα να πολιτευθεί και ο Σαμαράς και οποιοσδήποτε. Από κει και πέρα ο κόσμος θα κρίνει συμπεριφορές και αποτελέσματα».



Τι είπε για Ανδρουλάκη και Τσίπρα Ο Γιώργος Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπει εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας αναφορά τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.



«Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτική λύση στα πράγματα. Δεν μπορεί να βασιστείς ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη ο οποίος συγκροτεί ένα σοβαρό κόμμα. Αλλά ο ίδιος δεν τραβάει. Ούτε ο κύριος Τσίπρας ο οποίος μου εμφανίζεται λίγο χύμα σε αυτή τη φάση.»



Για τον Αλέξη Τσίπρα παρατήρησε ακόμη ότι «ο Τσίπρας δεν επιτίθεται προσωπικά στο Μητσοτάκη επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και αυτό για εκείνους που ξέρουν να διαβάζουν καλά κάτι σημαίνει».



Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξει «μονομαχία» για τη δεύτερη θέση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών: «εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μονομαχία για τη δεύτερη θέση. Βλέπω πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχουνε κάποιες συμπράξεις».



Τέλος, σχολιάζοντας τη σημερινή κυβέρνηση και την παρουσία προσώπων που προέρχονται από το ΛΑΟΣ, ανέφερε: «είμαστε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ χωρίς να είναι το ΛΑΟΣ».

07.10.2026, 12:00