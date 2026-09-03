Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο

Η πρώτη παραγγελία της φανέλας Ounahi έκρυβε μία ξεχωριστή έκπληξη. 👀☘️



Ο πρώτος φίλαθλος που την παρήγγειλε δεν περίμενε απλώς το δέμα του… γιατί τη νέα του φανέλα τού την παρέδωσε ο ίδιος ο Azzedine! 💚#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/cET89HnAAH