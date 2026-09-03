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Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Αζεντίν Ουναΐ

Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο

Ο ίδιος ο Μαροκινός έκανε την παράδοση στο Ολυμπιακό Στάδιο στον τυχερό φίλαθλο των πρασίνων

Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο
Η άφιξη του Αζεντίν Ουναΐ, όπως είναι λογικό, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 

Ο Μαροκινός διεθνής άσος, που βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το ματς των πράσινων με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. 

Ο Ουναΐ, όπως έγινε γνωστό, θα φορά πλέον το Νο21 και αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κάνουν την παραγγελία τους προκειμένου να προμηθευθούν τη φανέλα που θα έχει ο 26χρονος άσος. 

Η έκπληξη ήρθε για εκείνον που έκανε την πρώτη παραγγελία. 

Ο ίδιος ο Ουναΐ  του έδωσε τη φανέλα του στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια εξέλιξη, που αν μη τι άλλο δε θα περίμενε ο τυχερός φίλαθλος του Παναθηναϊκού. 

Δείτε το βίντεο 

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