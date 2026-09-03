Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο
Ο Ουναΐ παρέδωσε τη φανέλα του στον πρώτο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που την παρήγγειλε, δείτε βίντεο
Ο ίδιος ο Μαροκινός έκανε την παράδοση στο Ολυμπιακό Στάδιο στον τυχερό φίλαθλο των πρασίνων
Η άφιξη του Αζεντίν Ουναΐ, όπως είναι λογικό, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Ο Μαροκινός διεθνής άσος, που βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το ματς των πράσινων με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ουναΐ, όπως έγινε γνωστό, θα φορά πλέον το Νο21 και αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κάνουν την παραγγελία τους προκειμένου να προμηθευθούν τη φανέλα που θα έχει ο 26χρονος άσος.
Η έκπληξη ήρθε για εκείνον που έκανε την πρώτη παραγγελία.
Ο ίδιος ο Ουναΐ του έδωσε τη φανέλα του στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια εξέλιξη, που αν μη τι άλλο δε θα περίμενε ο τυχερός φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο
Ο Μαροκινός διεθνής άσος, που βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το ματς των πράσινων με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ουναΐ, όπως έγινε γνωστό, θα φορά πλέον το Νο21 και αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κάνουν την παραγγελία τους προκειμένου να προμηθευθούν τη φανέλα που θα έχει ο 26χρονος άσος.
Η έκπληξη ήρθε για εκείνον που έκανε την πρώτη παραγγελία.
Ο ίδιος ο Ουναΐ του έδωσε τη φανέλα του στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια εξέλιξη, που αν μη τι άλλο δε θα περίμενε ο τυχερός φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο
Η πρώτη παραγγελία της φανέλας Ounahi έκρυβε μία ξεχωριστή έκπληξη. 👀☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 3, 2026
Ο πρώτος φίλαθλος που την παρήγγειλε δεν περίμενε απλώς το δέμα του… γιατί τη νέα του φανέλα τού την παρέδωσε ο ίδιος ο Azzedine! 💚#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/cET89HnAAH
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