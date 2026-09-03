«Κάποιοι κυνηγούν τον χρόνο. Εκείνος τον σταματά»: Το βίντεο του ΠΑΟ με την επιστροφή του Ουναΐ στο Κορωπί
«Κάποιοι κυνηγούν τον χρόνο. Εκείνος τον σταματά»: Το βίντεο του ΠΑΟ με την επιστροφή του Ουναΐ στο Κορωπί
Ο Αζεντίν Ουναΐ πήρε τη φανέλα με το Νο 21 και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στη δράση
Ο Αζεντίν Ουναΐ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) στην Αθήνα, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στα γήπεδα με την πράσινη φανέλα.
Θα φοράει στην πλάτη το Νο21 και αναμένεται να μπει σε αποστολή πρώτη φορά στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21:30) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί με τον Μαροκινό άσο να φοράει την πράσινη φανέλα και να... λέει πως επέστρεψε για την τιμήσει ξανά!
Στη λεζάντα του βίντεο έγραφε: «Κάποιοι κυνηγούν τον χρόνο. Εκείνος τον σταματά».
Θα φοράει στην πλάτη το Νο21 και αναμένεται να μπει σε αποστολή πρώτη φορά στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21:30) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί με τον Μαροκινό άσο να φοράει την πράσινη φανέλα και να... λέει πως επέστρεψε για την τιμήσει ξανά!
Στη λεζάντα του βίντεο έγραφε: «Κάποιοι κυνηγούν τον χρόνο. Εκείνος τον σταματά».
Some men chase time. He stops it. ⏳#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/8DYeYexREL— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 3, 2026
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