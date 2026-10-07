Λεκορνί: Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Σεμπαστιάν Λεκορνί Ντίζελ

Λεκορνί: Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εξήγησε πως η κίνηση αυτή «θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην αντλία κατά ένα εκτιμώμενο ποσό που κυμαίνεται από 0,12 έως 0,18 ανά λίτρο ντίζελ»

Λεκορνί: Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα
Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο της G7, η οποία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στρατηγικά αποθέματα με συντονισμένο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα διαθέσουμε 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα αποθέματά μας σε διανομείς στη Γαλλία», δήλωσε ο Λεκορνί σε τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εξήγησε πως η κίνηση αυτή «θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην αντλία κατά ένα εκτιμώμενο ποσό που κυμαίνεται από 0,12 έως 0,18 ανά λίτρο ντίζελ».

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