Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Ρούμπιο στην Αθήνα: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο»
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Ρούμπιο στην Αθήνα: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο»
Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ'ιδίαν συνάντηση
Βίντεο που συνοψίζει την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη συζήτηση που είχαν μαζί, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα τμήμα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ'ιδίαν συνάντηση.
Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σχολιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα τμήμα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ'ιδίαν συνάντηση.
Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σχολιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
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