Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Ρούμπιο στην Αθήνα: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο»
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Κυριάκος Μητσοτάκης Μάρκο Ρούμπιο

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Ρούμπιο στην Αθήνα: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο»

Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ'ιδίαν συνάντηση

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνάντηση με τον Ρούμπιο στην Αθήνα: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο»
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Βίντεο που συνοψίζει την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη συζήτηση που είχαν μαζί, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα τμήμα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, αλλά και μέρος του διαλόγου που είχαν πριν την κατ'ιδίαν συνάντηση.



Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σχολιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
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