Καιρίδης: Το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ επιχείρησε να ακυρώσει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα
Καιρίδης: Το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ επιχείρησε να ακυρώσει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα
Ο βουλευτής της ΝΔ εξήγησε γιατί ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ήθελε το φόντο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας άλλες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι για τον χώρο που θα έκανε την ομιλία του,
Πιέσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να ακυρωθεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αποκάλυψε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.
Μιλώντας στην εκπομπή «Off The Record» του Ertnews το βράδυ της έλευσης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ο κ. Καιρίδης επεσήμανε ότι ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα χωρίς να πάει στην γείτονα Τουρκία «παρά την σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι». Όπως είπε επιχείρησε αρχικά να συνδυαστεί το ταξίδι Ρούμπιο και από επίσκεψη στην Τουρκία και όταν αυτό φάνηκε ότι δεν είναι εφικτό, επιδίωξε να ακυρώσει τελείως το ταξίδι στην Ελλάδα. Προσπάθεια που έπεσε στο κενό προφανώς.
Ο κ. Καιρίδης τόνισε ακόμη ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήθελε για συγκεκριμένους λόγους να απευθύνει ομιλία από την άκρως εμβληματική Πνύκα, λόγους που έχουν να κάνουν με τις προεδρικές του φιλοδοξίες ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2028. Για το σκοπό αυτό μάλιστα απέρριψε άλλες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι, είτε για λόγους ασφαλείας, είτε λόγω καιρού, όπως στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. «Επειδή είναι και πολιτικός και πολύ σοβαρός παίκτης - ίσως ο σοβαρότερος υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ - τοποθετείται από τώρα και θέλει να προλάβει τον Τζει ντι Βανς για το πώς είναι η Δύση» είπε ο κ. Καιρίδης για να προσθέσει: «Παρά τις μεγάλες επιτυχίες μας, καλή η σύγχρονης Ελλάδα μας, αλλά η Ακρόπολη είναι ακόμη η πηγή που συνεχίζει να αναβλύζει νερό και να τροφοδοτεί το παγκόσμιο και ιδίως το δυτικό υποσυνείδητο όπως τίποτε, ήθελε λοιπόν το φόντο της Ακρόπολης».
Μιλώντας στην εκπομπή «Off The Record» του Ertnews το βράδυ της έλευσης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ο κ. Καιρίδης επεσήμανε ότι ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα χωρίς να πάει στην γείτονα Τουρκία «παρά την σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι». Όπως είπε επιχείρησε αρχικά να συνδυαστεί το ταξίδι Ρούμπιο και από επίσκεψη στην Τουρκία και όταν αυτό φάνηκε ότι δεν είναι εφικτό, επιδίωξε να ακυρώσει τελείως το ταξίδι στην Ελλάδα. Προσπάθεια που έπεσε στο κενό προφανώς.
Ο κ. Καιρίδης τόνισε ακόμη ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήθελε για συγκεκριμένους λόγους να απευθύνει ομιλία από την άκρως εμβληματική Πνύκα, λόγους που έχουν να κάνουν με τις προεδρικές του φιλοδοξίες ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2028. Για το σκοπό αυτό μάλιστα απέρριψε άλλες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι, είτε για λόγους ασφαλείας, είτε λόγω καιρού, όπως στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. «Επειδή είναι και πολιτικός και πολύ σοβαρός παίκτης - ίσως ο σοβαρότερος υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ - τοποθετείται από τώρα και θέλει να προλάβει τον Τζει ντι Βανς για το πώς είναι η Δύση» είπε ο κ. Καιρίδης για να προσθέσει: «Παρά τις μεγάλες επιτυχίες μας, καλή η σύγχρονης Ελλάδα μας, αλλά η Ακρόπολη είναι ακόμη η πηγή που συνεχίζει να αναβλύζει νερό και να τροφοδοτεί το παγκόσμιο και ιδίως το δυτικό υποσυνείδητο όπως τίποτε, ήθελε λοιπόν το φόντο της Ακρόπολης».
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