Καιρίδης: Το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ επιχείρησε να ακυρώσει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο βουλευτής της ΝΔ εξήγησε γιατί ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ήθελε το φόντο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας άλλες προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι για τον χώρο που θα έκανε την ομιλία του,