Φρένο στη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά – Βαρόμετρο οι αποδόσεις ομολόγων

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι πιθανότητες αύξησης στις 28 Οκτωβρίου έχουν πέσει μόλις στο 21,6%, αν και φαίνεται εξαιρετικά πιθανή μια αναπροσαρμογή στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου (στο 68%).Αντίστοιχο σήμα έστειλαν και τα πρακτικά της Fed, από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς, λόγω του ανθεκτικού πληθωρισμού, αλλά όχι απαραιτήτως αυτό το μήνα.Οι αξιωματούχοι της FOMC τόνισαν συγκεκριμένα ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα εισερχόμενα στοιχεία.«Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται να συμφωνούν ότι χρειάζεται περαιτέρω σύσφιξη, αλλά το μέγεθός της παραμένει άγνωστο.Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν ταχθεί υπέρ μιας υπομονετικής προσέγγισης στις πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ άλλοι φαίνεται να ανησυχούν ότι οι διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επίμονο πληθωρισμό», τόνισε ο Κόλιν Μάρτιν, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στο Schwab Center for Financial Research.Αξιοσημείωτη ήταν και η αναφορά που έγινε στο συμβούλιο, σύμφωνα με τα πρακτικά, αναφορικά με την εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, που προβληματίζει τους επενδυτές το τελευταίο διάστημα.Οι αξιωματούχοι συνέδεσαν την άνοδο με τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την τεράστια ζήτηση κεφαλαίων για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι οικονομολόγοι της Fed επισήμαναν και την αβεβαιότητα γύρω από το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.«Μια παύση από τη Fed ενδέχεται να μην οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, εάν τα ασφάλιστρα διάρκειας παραμείνουν αυξημένα», προειδοποίησε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι του Chief Investment Office της UBS. «Η αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου προβλήματος της καμπύλης αποδόσεων χωρίς δημοσιονομική σύσφιξη απαιτεί δύο πράγματα: ανάπτυξη που θα στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και περιόδους χαμηλού πραγματικού κόστους δανεισμού», πρόσθεσε.Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε η Micron Technology με άλμα περίπου 4%, καθώς η D.A. Davidson αύξησε θεαματικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 3.000 δολάρια από 2.100 δολάρια, ενισχύοντας τις προσδοκίες γύρω από τη ζήτηση για μνήμες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.Ανοδικά κινήθηκε, επίσης, η Hewlett Packard Enterprise με ώθηση από την παρουσίαση νέων servers που χρησιμοποιούν επεξεργαστές της AMD, αλλά και η Microsoft που παρουσίασε τις τιμές και τη διαθεσιμότητα ενός νέου κορυφαίου φορητού υπολογιστή που βασίζεται σε μικροτσίπ της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι η συσκευή υπερέχει έναντι ενός αντίστοιχου μοντέλου της Apple σε ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.Μίνι ράλι και για τη μετοχή της NetApp, η οποία έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, μέσα στο ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που συνδέονται με τις υποδομές δεδομένων.Στον αντίποδα, η Caterpillar βρέθηκε στο επίκεντρο των πωλήσεων, με βουτιά περίπου 6%, μετά την έναρξη έρευνας των αμερικανικών αρχών για τις πρακτικές ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικού εξοπλισμού, εξέλιξη που πίεσε συνολικά τον κλάδο. Για τον ίδιο λόγο, η Deere έχασε πάνω από 3%, καθώς η έρευνα της Federal Trade Commission και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές πρακτικές των εταιρειών του κλάδου.Πιέσεις δέχθηκε συνολικά και ο αμερικανικός τραπεζικός κλάδος, με Goldman Sachs και Citigroup να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες και τις JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo και Morgan Stanley, να ακολουθούν, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης και τις προοπτικές της πιστωτικής δραστηριότητας.Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ακόμη η SpaceX, καθώς η φημολογούμενη άντληση 40 δισ. δολαρίων για την αγορά μικροτσίπ της Nvidia αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την αύξηση του δανεισμού και του πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας.