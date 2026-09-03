Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ, αποθεώθηκε από τον κόσμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΟΑΚΑ ο Ουναΐ, αποθεώθηκε από τον κόσμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μαροκινός άσος θα δει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό.
Ο διεθνής Μαροκινός άσος έφτασε στην Ελλάδα τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (3/9). Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η απόκτησή του και μπήκε κανονικά και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
Μέχρι να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το «τριφύλλι», ο Ουναΐ βρίσκεται στην εξέδρα προκειμένου να δει από κοντά την ομάδα του Νίστρουπ. Στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Τους νέους του συμπαίκτες μια και οι περισσότεροι δεν ήταν στο ρόστερ όταν εκείνος αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-25 δανεικός από τη Μαρσέιγ.
Με το που έγινε αντιληπτή η παρουσία του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποθεώθηκε και το όνομά του ακούστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο διεθνής Μαροκινός άσος έφτασε στην Ελλάδα τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (3/9). Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η απόκτησή του και μπήκε κανονικά και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
Μέχρι να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το «τριφύλλι», ο Ουναΐ βρίσκεται στην εξέδρα προκειμένου να δει από κοντά την ομάδα του Νίστρουπ. Στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Τους νέους του συμπαίκτες μια και οι περισσότεροι δεν ήταν στο ρόστερ όταν εκείνος αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-25 δανεικός από τη Μαρσέιγ.
Με το που έγινε αντιληπτή η παρουσία του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποθεώθηκε και το όνομά του ακούστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
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