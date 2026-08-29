ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν
SPORTS
ΠΑΟΚ Όγκνιεν Ούγκρεσιτς Παρτιζάν

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν

Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον ταλαντούχο Σέρβο ποδοσφαιριστή

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν
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Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Παρτιζάν.

Ο Δικέφαλος του Βορρά προχώρησε έτσι σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας το ρόστερ του με έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται ιδιαίτερα εξελίξιμος και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Σερβία.

Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα τις διαπραγματεύσεις και το deal ολοκληρώθηκε, με τον Ούγκρεσιτς να γίνεται πλέον μέλος του ΠΑΟΚ και να τίθεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
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