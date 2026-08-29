ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν
Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον ταλαντούχο Σέρβο ποδοσφαιριστή
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Παρτιζάν.
Ο Δικέφαλος του Βορρά προχώρησε έτσι σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας το ρόστερ του με έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται ιδιαίτερα εξελίξιμος και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Σερβία.
Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα τις διαπραγματεύσεις και το deal ολοκληρώθηκε, με τον Ούγκρεσιτς να γίνεται πλέον μέλος του ΠΑΟΚ και να τίθεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
Ο Δικέφαλος του Βορρά προχώρησε έτσι σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας το ρόστερ του με έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται ιδιαίτερα εξελίξιμος και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Σερβία.
Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα τις διαπραγματεύσεις και το deal ολοκληρώθηκε, με τον Ούγκρεσιτς να γίνεται πλέον μέλος του ΠΑΟΚ και να τίθεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
Исте боје, иста вера— PAOK FC (@PAOK_FC) August 29, 2026
Ognjen Ugrešić is here!#PAOK #TransferNews #NewEra pic.twitter.com/iO2ixlTsEc
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