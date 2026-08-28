Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
SPORTS
ΠΑΟΚ Όγκνιεν Ούγκρεσιτς Παρτίζαν

Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Σέρβος χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά για τη μετακίνησή του από την Παρτιζάν

Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα Παρασκευή (28/8) ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 

Ο 20χρονος Σέρβος διεθνής χαφ θεωρείται από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιριστές στην πατρίδα του και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο «Δικέφαλο» και την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του. 

Αποχαιρέτησε την Πέμπτη (27/8) τους πρώην συμπαίκτες του και στη συνέχεια ταξίδεψε για την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μετά από αυτή του Ζαφείρη. 

Ο Ούγκρεσιτς φέυγει από την Παρτίζαν έχοντας με την πρώτη ομάδα 63 ματς με 13 γκολ και 4 ασίστ ενώ έχει τέσσερις συμμετοχές με την U21 της Σερβίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης