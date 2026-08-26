Το ακριβότερο καλοκαίρι της εποχής Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: Οι περιπτώσεις των Ούγκρεσιτς και Λουσέ δείχνουν το δρόμο

Με τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο αμυντικό, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει ήδη στα 18,25 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι του 2026

Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν, με ένα ποσό που φτάνει στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, λέει αρκετά περισσότερα από όσα μπορεί να πει από μόνη της μια μεγάλη μεταγραφή. Κυρίως δείχνει προς τα πού θέλει να πάει ο



Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί 26 εκατομμυρίων ευρώ δημιούργησε μεγάλη πίεση. Αναμενόμενα. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον καλύτερο και πιο χαρισματικό ποδοσφαιριστή του, το παιδί που μεγάλωσε μέσα στην Τούμπα και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.







Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε σ' αυτή τη λογική.



Ο Ούγκρεσιτς δεν είναι Κωνσταντέλιας και δεν αποκτήθηκε για να γίνει Κωνσταντέλιας. Είπαμε, δεν πρόκειται να βρεθεί εύκολα ο «αντί-Ντέλιας». Ο Σέρβος είναι ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό project. Ένα «οκτάρι» 20 ετών, ήδη αρχηγός της Παρτίζαν, με 63 συμμετοχές και 13 γκολ, που βρέθηκε στα ραντάρ συλλόγων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και θεωρείται ένα από τα επόμενα μεγάλα πράγματα του σερβικού ποδοσφαίρου.







Η Νιούκαστλ είχε παρακολουθήσει την περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα καταγράφει η σερβική Mozzart Sport, η Τορίνο είχε ασχοληθεί σοβαρά, ενώ η Σασουόλο έφτασε μέχρι την επίσημη πρόταση των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός επίσης είχε μπει στη διαδικασία να τον παρακολουθήσει από κοντά. Η υπόθεση με τη Σασουόλο έχει τη σημασία της. Οι Ιταλοί έφτασαν στο ποσό που ζητούσε η Παρτίζαν, όμως υπήρξε διαφορά στον τρόπο και στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων. Εκεί ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να τελειώσει μια μεταγραφή που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε πολύ δύσκολο να καταλήξει στην Ελλάδα.



Αυτό από μόνο του δεν εγγυάται τίποτα για το τι θα κάνει ο Ούγκρεσιτς στην Τούμπα. Αυτό που μπορεί ήδη να αξιολογηθεί, όμως, είναι η κατεύθυνση. Ο «Δικέφαλος» επενδύει πλέον πολύ σοβαρά χρήματα σε νεότερους ποδοσφαιριστές. Ο Ούγκρεσιτς είναι 20 ετών. Ο Τιμ Λουσέ είναι 23. Ο Χρήστος Ζαφείρης, για τον οποίο πριν από έναν χρόνο έγινε η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου, αποκτήθηκε στα 22 του. Δεν μιλάμε επομένως για τρεις άσχετες μεταξύ τους περιπτώσεις.



Κλείσιμο



Το ακριβότερο καλοκαίρι της εποχής Σαββίδη Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Οι αριθμοί. Και εδώ οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.



Με τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει ήδη στα 18,25 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι του 2026. Ποσό που αποτελεί ήδη ρεκόρ επί εποχής Ιβάν Σαββίδη, πριν καν κλείσει η μεταγραφική περίοδος.



Στα οκτώ εκατομμύρια του Ούγκρεσιτς προστίθενται τα 4,25 εκατ. ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, τα 3 εκατ. για τον Τιμ Λουσέ, άλλα 2 εκατ. για τον Τάχα Αλί, το 1,5 εκατ. ευρώ για τον Παντελή Χατζηδιάκο και το «ενοίκιο» των 500.000 για τον Σερίφ Εντιαγέ.



Η απόκτηση τουαπό τηνμε ένα ποσό που φτάνει στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, λέει αρκετά περισσότερα από όσα μπορεί να πει από μόνη της μια μεγάλη μεταγραφή. Κυρίως δείχνει προς τα πού θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ και με ποιον τρόπο αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία του.Η πώληση τουστην Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί 26 εκατομμυρίων ευρώ δημιούργησε μεγάλη πίεση. Αναμενόμενα. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον καλύτερο και πιο χαρισματικό ποδοσφαιριστή του, το παιδί που μεγάλωσε μέσα στην Τούμπα και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.Σε τέτοιες περιπτώσεις το εύκολο είναι να παρασυρθείς. Να ψάξεις γρήγορα το μεγάλο όνομα, να βαφτίσεις κάποιον «αντί-Κωνσταντέλια» και να προσπαθήσεις επικοινωνιακά να καλύψεις το κενό.Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε σ' αυτή τη λογική.Ο Ούγκρεσιτς δεν είναι Κωνσταντέλιας και δεν αποκτήθηκε για να γίνει Κωνσταντέλιας. Είπαμε, δεν πρόκειται να βρεθεί εύκολα ο «αντί-Ντέλιας». Ο Σέρβος είναι ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό project. Ένα «οκτάρι» 20 ετών, ήδη αρχηγός της Παρτίζαν, με 63 συμμετοχές και 13 γκολ, που βρέθηκε στα ραντάρ συλλόγων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και θεωρείται ένα από τα επόμενα μεγάλα πράγματα του σερβικού ποδοσφαίρου.Ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε να δει τι θα περισσέψει στην αγορά τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Πήγε πάνω σε έναν παίκτη για τον οποίο υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός και έβαλε πολλά χρήματα στο τραπέζι.Η Νιούκαστλ είχε παρακολουθήσει την περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα καταγράφει η σερβική Mozzart Sport, η Τορίνο είχε ασχοληθεί σοβαρά, ενώ η Σασουόλο έφτασε μέχρι την επίσημη πρόταση των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός επίσης είχε μπει στη διαδικασία να τον παρακολουθήσει από κοντά. Η υπόθεση με τη Σασουόλο έχει τη σημασία της. Οι Ιταλοί έφτασαν στο ποσό που ζητούσε η Παρτίζαν, όμως υπήρξε διαφορά στον τρόπο και στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων. Εκεί ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να τελειώσει μια μεταγραφή που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε πολύ δύσκολο να καταλήξει στην Ελλάδα.Αυτό από μόνο του δεν εγγυάται τίποτα για το τι θα κάνει ο Ούγκρεσιτς στην Τούμπα. Αυτό που μπορεί ήδη να αξιολογηθεί, όμως, είναι η κατεύθυνση. Ο «Δικέφαλος» επενδύει πλέον πολύ σοβαρά χρήματα σε νεότερους ποδοσφαιριστές. Ο Ούγκρεσιτς είναι 20 ετών. Ο Τιμ Λουσέ είναι 23. Ο Χρήστος Ζαφείρης, για τον οποίο πριν από έναν χρόνο έγινε η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου, αποκτήθηκε στα 22 του. Δεν μιλάμε επομένως για τρεις άσχετες μεταξύ τους περιπτώσεις.Υπάρχει μια λογική πίσω από αυτές. Ποδοσφαιριστές σε ηλικία που μπορούν να μπουν άμεσα στην ομάδα, αλλά χωρίς να έχουν φτάσει ακόμη στο αγωνιστικό και οικονομικό ταβάνι τους. Παίκτες που ο ΠΑΟΚ θέλει να εξελίξει, να πάρει πράγματα από αυτούς στο γήπεδο και, εφόσον όλα πάνε όπως υπολογίζει, κάποια στιγμή να δημιουργήσει και σημαντικές υπεραξίες.Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Οι αριθμοί. Και εδώ οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.Με τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει ήδη στα 18,25 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι του 2026. Ποσό που αποτελεί ήδη ρεκόρ επί εποχής Ιβάν Σαββίδη, πριν καν κλείσει η μεταγραφική περίοδος.Στα οκτώ εκατομμύρια του Ούγκρεσιτς προστίθενται τα 4,25 εκατ. ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, τα 3 εκατ. για τον Τιμ Λουσέ, άλλα 2 εκατ. για τον Τάχα Αλί, το 1,5 εκατ. ευρώ για τον Παντελή Χατζηδιάκο και το «ενοίκιο» των 500.000 για τον Σερίφ Εντιαγέ.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια δείχνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Μόλις πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ του, όταν έδωσε 10,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη, πραγματοποιώντας την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία του. Μαζί με τα 1,8 εκατ. ευρώ για το «ενοίκιο» του Γιώργο Γιακουμάκη, το ένα εκατομμύριο για τον Σουαλιό Μεϊτέ και άλλο ένα για τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι, οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν ανεβάσει τη δαπάνη του καλοκαιριού του 2025 στα 14,3 εκατομμύρια ευρώ.



Έναν χρόνο αργότερα αυτό το ρεκόρ αποτελεί ήδη παρελθόν.



Και η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν πάμε λίγο πιο πίσω. Το καλοκαίρι του 2024, οι τρεις βασικές αγορές, του Φεντόρ Τσάλοφ με 3 εκατ. ευρώ, του Ταρίκ Τισουνταλί με 2,2 εκατ. και του Τζόναθαν Γκόμεζ με 600.000 ευρώ, έφτασαν συνολικά στα 5,8 εκατομμύρια.



Το 2023 χρειάστηκαν 3 εκατ. ευρώ για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ένα από τα καλοκαίρια στα οποία ο ΠΑΟΚ είχε επενδύσει αρκετά ήταν εκείνο του 2022. Τότε μόνο για τους Ντόμινικ Κοτάρσκι, Νικολάς Κουαλιάτα και Κάλεντ Ναρέι είχαν δαπανηθεί 5,5 εκατ. ευρώ, με τον Κοτάρσκι να κοστίζει δύο εκατομμύρια και να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοράς που στη συνέχεια δημιούργησε υπεραξία.



Ακόμη και το καλοκαίρι του 2020, όταν ο ΠΑΟΚ έδωσε 3 εκατ. ευρώ για τον Αντόνιο Τσόλακ και άλλα 2 εκατ. για τον Τόμας Μουργκ, η συνολική δαπάνη των τεσσάρων αγορών εκείνης της περιόδου έφτασε περίπου στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.



Υπήρξαν φυσικά και περίοδοι στις οποίες ο Ιβάν Σαββίδης έβαλε σημαντικά ποσά στην αγορά. Το 2019 ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 3,5 εκατ. ευρώ για τον Άντερσον Εσίτι και 3 εκατ. για τον Ντάγκλας Αουγκούστο, ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι είχε δώσει 3,5 εκατ. για τον Λέο Ζαμπά και 2,2 εκατ. για τον Τσούμπα Άκπομ.



Η απόσταση, όμως, από εκείνα τα ποσά μέχρι τα σημερινά 17,75 εκατομμύρια είναι τεράστια.



Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με τα πρώτα χρόνια της εποχής Σαββίδη. Το καλοκαίρι του 2013, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έδωσε 800.000 ευρώ για τον Λούκας Πέρεθ και 300.000 για τον Γιάννη Σκόνδρα, ενώ το ένα εκατομμύριο για τον δανεισμό του Μίροσλαβ Στοχ αποτελούσε τότε μια πολύ σημαντική οικονομική κίνηση.



Δεκατρία χρόνια αργότερα, ο ΠΑΟΚ δίνει οκτώ εκατομμύρια για έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή.



Αυτό ίσως αποτυπώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την αλλαγή μεγέθους.



Και υπάρχει ακόμη ένα νούμερο που έχει σημασία. Ο Ούγκρεσιτς με τα 8 εκατ. ευρώ γίνεται η δεύτερη ακριβότερη αγορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ, πίσω μόνο από τα 10,5 εκατομμύρια του Χρήστου Ζαφείρη. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες αγορές στην ιστορία του συλλόγου έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο διαδοχικά καλοκαίρια και αφορούν δύο ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία.



Αυτό δεν μοιάζει με σύμπτωση.



Ο ΠΑΟΚ επενδύει πλέον πολύ σοβαρά χρήματα σε νεότερους ποδοσφαιριστές. Ο Ούγκρεσιτς είναι 20 ετών, ο Λουσέ 23, ο Ζαφείρης αποκτήθηκε στα 22 του. Παίκτες που μπορούν να προσφέρουν τώρα, αλλά παράλληλα έχουν μπροστά τους χρόνια εξέλιξης και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντική υπεραξία.



Και κάπως έτσι φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2026. Από τα 5,7 εκατ. των δύο μεγάλων αγορών Ζαμπά και Άκπομ το 2018, στα 6,5 εκατ. των Εσίτι και Ντάγκλας το 2019, στα 10,5 εκατ. μόνο για τον Ζαφείρη το 2025 και τώρα στα 17,75 εκατ. συνολικά, με τη μεταγραφική περίοδο ακόμη ανοικτή.



Ο Ιβάν Σαββίδης, που ασχολήθηκε προσωπικά με τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς, είναι εδώ και το φετινό καλοκαίρι το αποτυπώνει με τον πλέον μετρήσιμο τρόπο.



Ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια για 26 εκατομμύρια ευρώ και ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων επιστρέφει στην ομάδα. Ο «Δικέφαλος» πούλησε ακριβά ένα δικό του παιδί, αλλά δεν αποφάσισε να μικρύνει το αγωνιστικό του κόστος. Αντίθετα, κάνει το ακριβότερο μεταγραφικό καλοκαίρι της εποχής Σαββίδη και ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της επένδυσης πηγαίνει σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα και ηλικία.



Αυτό είναι το πρώτο βήμα.



Το δεύτερο, και ασφαλώς δυσκολότερο, είναι όλο αυτό το χρήμα να μετατραπεί σε καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο.



Γιατί στο τέλος εκεί θα κριθούν ο Ούγκρεσιτς, οι υπόλοιπες επιλογές, ο Μάτος, ο Λίσι και συνολικά το φετινό σχέδιο του ΠΑΟΚ. Τα 18,25 εκατομμύρια δείχνουν τη διάθεση. Οι νίκες και οι τίτλοι θα δείξουν αν επενδύθηκαν σωστά.