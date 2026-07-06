Οι Χιτ ανακοίνωσαν επίσημα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα super car στους δρόμους του Μαϊάμι

Σε προσωπικό επίπεδο αναδείχθηκε Finals MVP το 2021, δύο φορές MVP της λίγκας (2019-2020), MVP του NBA Cup (2024), 10 φορές All-Star (2017-2026), MVP του All-Star Game το 2021, ήταν 7 φορές στην All-NBA First Team (2019-2025) και δύο φορές στην Second Team (2017, 2018).

Ακόμη, αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς το 2020, τέσσερις φορές ήταν στην All-Defensive First Team (2019-2022) και μία φορά στην All-Defensive Second Team (2017). Επίσης, το 2017 ψηφίστηκε ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης και το 2014 ήταν στην All-Rookie Second Team.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν μέλος και στην 75th Anniversary Team του ΝΒΑ.





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