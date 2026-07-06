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Οι Χιτ ανακοίνωσαν επίσημα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα super car στους δρόμους του Μαϊάμι
Οι Χιτ ανακοίνωσαν επίσημα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα super car στους δρόμους του Μαϊάμι
Η καλοκαιρινή βόμβα έγινε επίσημη με την ομάδα της Φλόριντα να ανακοινώνει επίσημα τον Greek Freak
Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχαν φήμες που ήθελαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Τελικά, στις 23/6 ο Σαμς Σαράνια έριξε την «βόμβα» και έκανε γνωστό πως τα «Ελάφια» θα στείλουν τον Έλληνα αστέρα και τον Μπόμπι Πόρτις στους Μαϊάμι Χιτ για τον Τάιλερ Χίρο, τον Κελ’ελ Ουέρ, τον Χάιμε Γιάκεθ, τον Κασπάρας Γιακουτσιόνις, 3 first-round picks, 1 pick swap και 1 second-rounder.
Πλέον, το trade έγινε επίσημο, με τους Χιτ να ανακοινώνουν την απόκτηση του «Greek Freak».
Έτσι, μετά από 13 χρόνια «έκλεισε» ο κύκλος του στους Μπακς.
Ο Γιάννης οδήγησε τα «Ελάφια» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 αλλά και του NBA Cup to 2024.
Σε προσωπικό επίπεδο αναδείχθηκε Finals MVP το 2021, δύο φορές MVP της λίγκας (2019-2020), MVP του NBA Cup (2024), 10 φορές All-Star (2017-2026), MVP του All-Star Game το 2021, ήταν 7 φορές στην All-NBA First Team (2019-2025) και δύο φορές στην Second Team (2017, 2018).
Ακόμη, αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς το 2020, τέσσερις φορές ήταν στην All-Defensive First Team (2019-2022) και μία φορά στην All-Defensive Second Team (2017). Επίσης, το 2017 ψηφίστηκε ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης και το 2014 ήταν στην All-Rookie Second Team.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν μέλος και στην 75th Anniversary Team του ΝΒΑ.
Πάντως, οι Χιτ στα social media για το καλωσόρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Φλόριντα, επέλεξαν ένα super car με τα αρχικά του Greek Freak στην πινακίδα.
Τελικά, στις 23/6 ο Σαμς Σαράνια έριξε την «βόμβα» και έκανε γνωστό πως τα «Ελάφια» θα στείλουν τον Έλληνα αστέρα και τον Μπόμπι Πόρτις στους Μαϊάμι Χιτ για τον Τάιλερ Χίρο, τον Κελ’ελ Ουέρ, τον Χάιμε Γιάκεθ, τον Κασπάρας Γιακουτσιόνις, 3 first-round picks, 1 pick swap και 1 second-rounder.
Πλέον, το trade έγινε επίσημο, με τους Χιτ να ανακοινώνουν την απόκτηση του «Greek Freak».
Έτσι, μετά από 13 χρόνια «έκλεισε» ο κύκλος του στους Μπακς.
Ο Γιάννης οδήγησε τα «Ελάφια» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 αλλά και του NBA Cup to 2024.
Σε προσωπικό επίπεδο αναδείχθηκε Finals MVP το 2021, δύο φορές MVP της λίγκας (2019-2020), MVP του NBA Cup (2024), 10 φορές All-Star (2017-2026), MVP του All-Star Game το 2021, ήταν 7 φορές στην All-NBA First Team (2019-2025) και δύο φορές στην Second Team (2017, 2018).
Ακόμη, αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς το 2020, τέσσερις φορές ήταν στην All-Defensive First Team (2019-2022) και μία φορά στην All-Defensive Second Team (2017). Επίσης, το 2017 ψηφίστηκε ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης και το 2014 ήταν στην All-Rookie Second Team.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν μέλος και στην 75th Anniversary Team του ΝΒΑ.
Πάντως, οι Χιτ στα social media για το καλωσόρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Φλόριντα, επέλεξαν ένα super car με τα αρχικά του Greek Freak στην πινακίδα.
July 6, 2026
LET’S FREAKIN’ GO!— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026
Welcome to Miami, @Giannis_An34! pic.twitter.com/km0CdVJZYL
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