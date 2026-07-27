ΑΚΤΟR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. - Στο 7,875% το τελικό επιτόκιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΚΤΩΡ Αλέξανδρος Εξάρχου

ΑΚΤΟR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. - Στο 7,875% το τελικό επιτόκιο

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 580 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές

ΑΚΤΟR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. - Στο 7,875% το τελικό επιτόκιο
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Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της ΑΚΤΩΡ, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 580 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,9 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,875%.

Η έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα νέα κεφάλαια που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος στα 950 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι πόροι αυτοί αποτελούν τη χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις παραχωρήσεις, τις κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδομές φυσικού αερίου.

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