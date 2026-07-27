Βουλή: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ξεκίνησαν οι ψηφοφορίες

Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος, ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης