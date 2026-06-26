Στα κόκκινα η Wall Street - Πέμπτη συνεδρίαση απωλειών για τον Nasdaq

Νευρική η αγορά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για μικροτσίπ και ΑΙ - Η μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές ημιαγωγών προς ευρύτερους κλάδους περιόρισε τις απώλειες - Προβληματισμός από την πληροφορία ότι η OpenAI μεταθέτει το IPO για το 2027