Στα κόκκινα η Wall Street - Πέμπτη συνεδρίαση απωλειών για τον Nasdaq
Στα κόκκινα η Wall Street - Πέμπτη συνεδρίαση απωλειών για τον Nasdaq
Νευρική η αγορά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για μικροτσίπ και ΑΙ - Η μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές ημιαγωγών προς ευρύτερους κλάδους περιόρισε τις απώλειες - Προβληματισμός από την πληροφορία ότι η OpenAI μεταθέτει το IPO για το 2027
Νευρική ήταν η συνεδρίαση της Παρασκευής στη Wall Street, καθώς οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να βαραίνουν το επενδυτικό κλίμα. Αν και οι δείκτες προσπάθησαν να αντισταθούν ενδοσυνεδριακά στις πιέσεις, περνώντας προσωρινά σε θετικό έδαφος, τελικά υπέκυψαν, καταγράφοντας έστω και χαμηλές απώλειες.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,09% στις 51.876 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,05% στις 7.354 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,24% και τις 25.297 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, ο S&P 500 έχασε πάνω από 1% σε επίπεδο εβδομάδας, με τις απώλειες του Nasdaq να αγγίζουν το 4%. Αντιθέτως ο Dow κατάφερε να είναι κερδισμένος έστω και κατά 0,6%.
Με τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κινούνται σε θετική κατεύθυνση και τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν περαιτέρω, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους αποκλειστικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Η εβδομάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και για τις προσδοκίες γύρω από τη νομισματική πολιτική, καθώς την Πέμπτη δημοσιεύθηκαν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την Παρασκευή ακολούθησαν καλύτερα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Το βασικό θέμα των τελευταίων ημερών ήταν οι εξελίξεις στην αγορά μνημών (memory chips), μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα γύρω από τους νοτιοκορεατικούς ομίλους Samsung Electronics και SK Hynix, αλλά και τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα της Micron Technology, της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ μνήμης στον κόσμο.
Η αγορά μνημών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονες ελλείψεις προσφοράς, καθώς η ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να έχουν εκτοξευθεί. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου να καταγράψουν εντυπωσιακή άνοδο, τους προηγούμενους μήνες.
Η αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου ξεκίνησε την Τρίτη, όταν δημοσίευμα του ChosunBiz ανέφερε ότι η SK Hynix ανακατανέμει πόρους και στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον της στην παραδοσιακή αγορά μνημών DRAM. Η είδηση οδήγησε σε ισχυρή πτώση τόσο τη SK Hynix όσο και τη Samsung, συμπαρασύροντας τον δείκτη KOSPI στη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της ιστορίας του.
Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος σταθεροποιήθηκε, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε η Micron την Τετάρτη, η νευρικότητα ήταν έκδηλη και στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η αγορά ανησυχεί ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να υπερβαίνει την προσφορά για αρκετό διάστημα ακόμη.
Ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com σημείωσε ότι, μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών, οι επενδυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις υψηλές αποτιμήσεις και στο αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. «Ένα μέρος της κατοχύρωσης κερδών ήταν ίσως αναπόφευκτο. Ωστόσο, οι τελευταίες κινήσεις εγείρουν ευρύτερα ερωτήματα για το κατά πόσο οι προσδοκίες για τον κλάδο έχουν ξεπεράσει την πραγματική εμπορική του δυναμική», επεσήμανε.
Ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν τα αποτελέσματα της Micron αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πτώση της Apple, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές των MacBook, iPad και άλλων οικιακών συσκευών, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή της Apple ανέκαμψε, όμως ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε νέο πλήγμα από το δημοσίευμα των New York Times που υποστήριζε ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της έως το 2027.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,09% στις 51.876 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,05% στις 7.354 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,24% και τις 25.297 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, ο S&P 500 έχασε πάνω από 1% σε επίπεδο εβδομάδας, με τις απώλειες του Nasdaq να αγγίζουν το 4%. Αντιθέτως ο Dow κατάφερε να είναι κερδισμένος έστω και κατά 0,6%.
Με τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κινούνται σε θετική κατεύθυνση και τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν περαιτέρω, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους αποκλειστικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Η εβδομάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και για τις προσδοκίες γύρω από τη νομισματική πολιτική, καθώς την Πέμπτη δημοσιεύθηκαν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την Παρασκευή ακολούθησαν καλύτερα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Το βασικό θέμα των τελευταίων ημερών ήταν οι εξελίξεις στην αγορά μνημών (memory chips), μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα γύρω από τους νοτιοκορεατικούς ομίλους Samsung Electronics και SK Hynix, αλλά και τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα της Micron Technology, της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ μνήμης στον κόσμο.
Η αγορά μνημών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονες ελλείψεις προσφοράς, καθώς η ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να έχουν εκτοξευθεί. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου να καταγράψουν εντυπωσιακή άνοδο, τους προηγούμενους μήνες.
Η αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου ξεκίνησε την Τρίτη, όταν δημοσίευμα του ChosunBiz ανέφερε ότι η SK Hynix ανακατανέμει πόρους και στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον της στην παραδοσιακή αγορά μνημών DRAM. Η είδηση οδήγησε σε ισχυρή πτώση τόσο τη SK Hynix όσο και τη Samsung, συμπαρασύροντας τον δείκτη KOSPI στη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της ιστορίας του.
Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος σταθεροποιήθηκε, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε η Micron την Τετάρτη, η νευρικότητα ήταν έκδηλη και στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η αγορά ανησυχεί ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να υπερβαίνει την προσφορά για αρκετό διάστημα ακόμη.
Ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com σημείωσε ότι, μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών, οι επενδυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις υψηλές αποτιμήσεις και στο αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. «Ένα μέρος της κατοχύρωσης κερδών ήταν ίσως αναπόφευκτο. Ωστόσο, οι τελευταίες κινήσεις εγείρουν ευρύτερα ερωτήματα για το κατά πόσο οι προσδοκίες για τον κλάδο έχουν ξεπεράσει την πραγματική εμπορική του δυναμική», επεσήμανε.
Ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν τα αποτελέσματα της Micron αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πτώση της Apple, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές των MacBook, iPad και άλλων οικιακών συσκευών, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή της Apple ανέκαμψε, όμως ο τεχνολογικός κλάδος δέχθηκε νέο πλήγμα από το δημοσίευμα των New York Times που υποστήριζε ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της έως το 2027.
Την ίδια ώρα, ούτε οι εξελίξεις από το μέτωπο των μάκρο ήταν ενθαρρυντικές: ο πληθωρισμός καλπάζει και το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε θεαματικά τον Μάιο κατά 27,4%, στα 105,8 δισ. δολάρια. Ο δείκτης εμπιστοσύνης βελτιώθηκε χάρη στην πτώση της τιμής της βενζίνης, όμως παραμένει ουσιαστικά κοντά σε ιστορικά χαμηλά.
Οι εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα συνεχίσει τη σφιχτή νομισματική πολιτική της, καθώς συντηρούνται οι ιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τον δομικό πληθωρισμό.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 64% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες τόσο στην άνοδο του κόστους χρήματος όσο και στις μεταβολές της επενδυτικής ρευστότητας, οδηγώντας αρκετούς επενδυτές να περιορίσουν σημαντικά την έκθεσή τους στον κλάδο.
Πάντως, η στροφή των επενδυτών σήμερα στις λεγόμενες αμυντικές μετοχές, όπως είναι ο κλάδος υγείας, ο κλάδος των βασικών καταναλωτικών αγαθών και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, βοήθησε στην αντιστάθμιση των πιέσεων κρατώντας τις απώλειες στους δείκτες σε χαμηλά επίπεδα.
Σε επίπεδο μετοχών τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσε η Moderna, με άνοδο περίπου 13%, μετά την παρουσίαση νέων στοιχείων για το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της σε εκδήλωση για επενδυτές, γεγονός που ώθησε ανοδικά ολόκληρο τον κλάδο της υγείας. Η Eli Lilly ενισχύθηκε πάνω από 7%, καθώς έλαβε θετική γνωμοδότηση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για το αντικαρκινικό φάρμακο Jaypirca, ενώ κέρδη αποκόμισε η SpaceX ενόψει της ένταξής της στους δείκτες Russell, εξέλιξη που ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.
Αντιθέτως, στους μεγάλους χαμένους ξεχώρισε η ON Semiconductor, η οποία κατέρρευσε περίπου 24% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Synaptics έναντι 7 δισ. δολαρίων με ανταλλαγή μετοχών, καθώς η αγορά ανησύχησε για το υψηλό κόστος της συμφωνίας και τις προοπτικές απόδοσής της.
Πιέσεις δέχθηκε και η Micron Technology, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μία ημέρα μετά το ισχυρό ράλι που προκάλεσαν τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εταιρείας, ενώ συνολικά ο κλάδος των ημιαγωγών επηρεάστηκε από τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Απώλειες κατέγραψαν επίσης οι Nvidia, AMD, Intel και άλλες εταιρείες του κλάδου, καθώς συνεχίστηκε η μεταφορά κεφαλαίων προς πιο αμυντικές επιλογές.
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Οι εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα συνεχίσει τη σφιχτή νομισματική πολιτική της, καθώς συντηρούνται οι ιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τον δομικό πληθωρισμό.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 64% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες τόσο στην άνοδο του κόστους χρήματος όσο και στις μεταβολές της επενδυτικής ρευστότητας, οδηγώντας αρκετούς επενδυτές να περιορίσουν σημαντικά την έκθεσή τους στον κλάδο.
Πάντως, η στροφή των επενδυτών σήμερα στις λεγόμενες αμυντικές μετοχές, όπως είναι ο κλάδος υγείας, ο κλάδος των βασικών καταναλωτικών αγαθών και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, βοήθησε στην αντιστάθμιση των πιέσεων κρατώντας τις απώλειες στους δείκτες σε χαμηλά επίπεδα.
Σε επίπεδο μετοχών τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσε η Moderna, με άνοδο περίπου 13%, μετά την παρουσίαση νέων στοιχείων για το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της σε εκδήλωση για επενδυτές, γεγονός που ώθησε ανοδικά ολόκληρο τον κλάδο της υγείας. Η Eli Lilly ενισχύθηκε πάνω από 7%, καθώς έλαβε θετική γνωμοδότηση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για το αντικαρκινικό φάρμακο Jaypirca, ενώ κέρδη αποκόμισε η SpaceX ενόψει της ένταξής της στους δείκτες Russell, εξέλιξη που ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.
Αντιθέτως, στους μεγάλους χαμένους ξεχώρισε η ON Semiconductor, η οποία κατέρρευσε περίπου 24% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Synaptics έναντι 7 δισ. δολαρίων με ανταλλαγή μετοχών, καθώς η αγορά ανησύχησε για το υψηλό κόστος της συμφωνίας και τις προοπτικές απόδοσής της.
Πιέσεις δέχθηκε και η Micron Technology, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μία ημέρα μετά το ισχυρό ράλι που προκάλεσαν τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εταιρείας, ενώ συνολικά ο κλάδος των ημιαγωγών επηρεάστηκε από τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Απώλειες κατέγραψαν επίσης οι Nvidia, AMD, Intel και άλλες εταιρείες του κλάδου, καθώς συνεχίστηκε η μεταφορά κεφαλαίων προς πιο αμυντικές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο www.newmoney.gr
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