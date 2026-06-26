Μαρία Ηλιάκη: Η έκπληξη του Κρατερού Κατσούλη και των συνεργατών τους για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της εκπομπής τους
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Μαρία Ηλιάκη Γενέθλια τούρτα Κρατερός Κατσούλης συνεργάτες

Μαρία Ηλιάκη: Η έκπληξη του Κρατερού Κατσούλη και των συνεργατών τους για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της εκπομπής τους

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στα social media

Μαρία Ηλιάκη: Η έκπληξη του Κρατερού Κατσούλη και των συνεργατών τους για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της εκπομπής τους
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Τα γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Μαρία Ηλιάκη και οι συνεργάτες της στην τηλεοπτική εκπομπή, την οποία παρουσιάζει με τον Κρατερό Κατσούλη, της επεφύλασσαν μία ξεχωριστή έκπληξη.

Η στιγμή καταγράφηκε, με την παρουσιάστρια να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως φαίνεται σε αυτό, ένας από τους συντελεστές κατευθύνεται προς το καμαρίνι της, κρατώντας στα χέρια του την τούρτα γενεθλίων. Μπροστά στην πόρτα στέκεται ο ηθοποιός, ενώ στο επόμενο πλάνο εμφανίζεται η Μαρία Ηλιάκη. Αφού οι συνεργάτες της τραγούδησαν και της ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά», εκείνη έσβησε τα κεράκια και σχολίασε την τούρτα που είχε μία απεικόνιση της ίδιας, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι εγώ έτσι».

Δείτε το βίντεο

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