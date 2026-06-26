O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό Ζέλικο Ομπράντοβιτς

O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει τη Βαλένθια για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο γκαρντ, ο οποίος θα υπογράψει για τρία χρόνια με τους πράσινους

O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο
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Την μεταγραφή του Μπράνκου Μπαντιό προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. 

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο από το Σούνιο στο οποίο φαίνεται να μιλάει στον γάτο του τον Φρι και να του λέει εάν έστειλε τα λεφτά για τη μεταγραφή στη Βαλένθια.

«Εσύ δεν μπορούσες να ξυπνήσεις να στείλεις τα λεφτά στη Βαλένθια; ρωτάει τον γάτο του.

Η Βαλένθια θα πάρει 1,5 ευρώ για τον Σενεγαλέζο γκαρντ και εκείνος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Παναθηναϊκό και ο Μπαντιό θα είναι η 2η μεταγραφή στη νέα εποχή Ομπράντοβιτς μετά από τον Φαλ.


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