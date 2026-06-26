O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει τη Βαλένθια για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο γκαρντ, ο οποίος θα υπογράψει για τρία χρόνια με τους πράσινους