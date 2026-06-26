Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο
O Γιαννακόπουλος προανήγγειλε με βίντεο από το Σούνιο και με πρωταγωνιστή τον Φρι την μεταγραφή Μπαντιό στον ΠΑΟ, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει τη Βαλένθια για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο γκαρντ, ο οποίος θα υπογράψει για τρία χρόνια με τους πράσινους
Την μεταγραφή του Μπράνκου Μπαντιό προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο από το Σούνιο στο οποίο φαίνεται να μιλάει στον γάτο του τον Φρι και να του λέει εάν έστειλε τα λεφτά για τη μεταγραφή στη Βαλένθια.
«Εσύ δεν μπορούσες να ξυπνήσεις να στείλεις τα λεφτά στη Βαλένθια; ρωτάει τον γάτο του.
Η Βαλένθια θα πάρει 1,5 ευρώ για τον Σενεγαλέζο γκαρντ και εκείνος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Παναθηναϊκό και ο Μπαντιό θα είναι η 2η μεταγραφή στη νέα εποχή Ομπράντοβιτς μετά από τον Φαλ.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο από το Σούνιο στο οποίο φαίνεται να μιλάει στον γάτο του τον Φρι και να του λέει εάν έστειλε τα λεφτά για τη μεταγραφή στη Βαλένθια.
«Εσύ δεν μπορούσες να ξυπνήσεις να στείλεις τα λεφτά στη Βαλένθια; ρωτάει τον γάτο του.
Η Βαλένθια θα πάρει 1,5 ευρώ για τον Σενεγαλέζο γκαρντ και εκείνος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Παναθηναϊκό και ο Μπαντιό θα είναι η 2η μεταγραφή στη νέα εποχή Ομπράντοβιτς μετά από τον Φαλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα