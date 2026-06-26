Opinion Poll: Πρώτη με 25,9% η ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης, στο 16,1% ο Τσίπρας, στην πέμπτη θέση το ΠΑΣΟΚ

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Διαφορά 9,8 ποσοστιαίων μονάδων από τηντου Αλέξη Τσίπρα διατηρεί ηστην δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρείαστην Α' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.Η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμόδίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 25,9% στην εκτίμηση ψήφου με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,1%.Μάχη αναμένεται να γίνει για την τρίτη θέση καθώς η Ελληνική Λύση υπολογίζεται στο 12,5% ενώ η «Ελπίδα» της Καρυστιανού είναι στο 12,4%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην 5η θέση με μονοψήφιο ποσοστό (7,7%) η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,7% και το ΚΚΕ στο 5,3%. Πάνω από το εκλογικό όριο του 3% κινείται το ΜέΡΑ24 του Γιάνη Βαρουφάκη ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημάδια αποσύνθεσης καθώς υπολογίζεται στο 1,5%.Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων: Ν.Δ. 21,9%, ΕΛ.Α.Σ. 13,6%, «Λύση» 10,6%, «Ελπίδα» 10,5%, ΠΑΣΟΚ 6,5%, «Πλεύση» 4,8% και ΚΚΕ 4,5%.Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στη Θεσσαλονίκη με 23,1%, ακολουθεί ο Κανένας με 22,2% και στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 15,2%. Ακολουθούν οι: Μαρία Καρυστιανού 8,8%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4% και στην 7η θέση με 3,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης.Στην ερώτηση για το πως κρίνουν οι πολίτες τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην περιοχή όπως το Metro Flyover η ανάπλαση της ΔΕΘ κ.λ.π., το 60,3% απαντά θετικά, το 34,8% δηλώνει αρνητικά και ένα 4,9% δεν απαντά.Δείτε βίντεο