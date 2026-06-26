Ο Μπαντιό η δεύτερη μεταγραφή της νέας εποχής Ομπράντοβιτς: Για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Σενεγαλέζος
Ο Μπαντιό η δεύτερη μεταγραφή της νέας εποχής Ομπράντοβιτς: Για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Σενεγαλέζος
Ο Παναθηναϊκός πληρώνει το buy out (1.500.000 ευρώ) στην Βαλένθια και ως τη Δευτέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για τη δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στη νέα εποχή Ομπράντοβιτς.
Ο Μπράνκου Μπαντιό θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των πρασίνων για τα επόμενα 3 χρόνια.
Όπως είναι γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (26/6), οι «πράσινοι» είχαν στρέψει ολοκληρωτικά την προσοχή τους στο κλείσιμο του deal για τον Σενεγαλέζο γκαρντ, με τον ίδιο να βρισκόταν πολύ κοντά στο να φορέσει τα «πράσινα» και να τεθεί στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σενεγαλέζος έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας και μαζί με τον Μοντέρο, που τον έκλεισε ο Ολυμπιακός, ήταν οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Μαρτίνεθ, που έφτασε μέχρι και το Final 4 της Αθήνας.
Ο Σενεγαλέζος στο σύνολο της σεζόν μέτρησε σε 40 παιχνίδια στη EuroLeague (σ.σ. τα 23 ως πενταδάτος), 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.
Ο παίκτης αναμένεται ν' ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα (29/6).
Μετά και τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του, πρόκειται -πλέον- για done deal καθώς έχει πληρωθεί και το buy out στην ισπανική ομάδα, το οποίο και ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μπράνκου Μπαντιό θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των πρασίνων για τα επόμενα 3 χρόνια.
Όπως είναι γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (26/6), οι «πράσινοι» είχαν στρέψει ολοκληρωτικά την προσοχή τους στο κλείσιμο του deal για τον Σενεγαλέζο γκαρντ, με τον ίδιο να βρισκόταν πολύ κοντά στο να φορέσει τα «πράσινα» και να τεθεί στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σενεγαλέζος έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας και μαζί με τον Μοντέρο, που τον έκλεισε ο Ολυμπιακός, ήταν οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Μαρτίνεθ, που έφτασε μέχρι και το Final 4 της Αθήνας.
Ο Σενεγαλέζος στο σύνολο της σεζόν μέτρησε σε 40 παιχνίδια στη EuroLeague (σ.σ. τα 23 ως πενταδάτος), 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.
Ο παίκτης αναμένεται ν' ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα (29/6).
Μετά και τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του, πρόκειται -πλέον- για done deal καθώς έχει πληρωθεί και το buy out στην ισπανική ομάδα, το οποίο και ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.
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