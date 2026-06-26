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Φοβερή κίνηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Σχεδιάζει αγώνα μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ
Φοβερή κίνηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Σχεδιάζει αγώνα μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ
Το ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ αναμένεται να φιλοξενήσει τον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 20/9
Το ετήσιο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, αλλά σε δύο γήπεδα.
Στο T-Center αλλά και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζει τα τελευταία χρόνια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Magic Euroleague» του SDNA , πρόθεση της πράσινης ΚΑΕ είναι ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» να διεξαχθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, επιχειρώντας να το γεμίσει με 70.000 θεατές.
Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν κανονικά στις 19/9 στο T-Center και ο μεγάλος τελικός, στις 20/9, στο ανοιχτό, όπως είναι το σχέδιο της ΚΑΕ.
Στις 27/9 η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα προβεί σε διαδικασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει πρακτικό ζήτημα σε περίπτωση που- λόγω τοποθέτησης του παρκέ και των μπασκετών- ταλαιπωρηθεί το χορτάρι.
Για το Σαββατοκύριακο 19-20/9 ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει, μέσω κλειδάριθμου, να παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα της Superleague, προκειμένου να μείνει ελεύθερο το ΟΑΚΑ.
Φυσικά το θέμα έχει προχωρήσει αλλά δεν είναι ακόμα οριστικό. Να σημειώσουμε ότι πέρσι το τουρνουά διεξήχθη στην Αυστραλία, ενώ το 2024 στο «Παναθηναϊκό Στάδιο». Για φέτος υπήρχε σκέψη για την Κίνα αλλά δεν προχώρησε.
Το 2029 στο Eurobasket της Ισπανίας, η πρεμιέρα θα γίνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, μπροστά σε 90.000 οπαδούς.
Στο T-Center αλλά και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο οποίο παίζει τα τελευταία χρόνια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Magic Euroleague» του SDNA , πρόθεση της πράσινης ΚΑΕ είναι ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» να διεξαχθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, επιχειρώντας να το γεμίσει με 70.000 θεατές.
Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν κανονικά στις 19/9 στο T-Center και ο μεγάλος τελικός, στις 20/9, στο ανοιχτό, όπως είναι το σχέδιο της ΚΑΕ.
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Στις 27/9 η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα προβεί σε διαδικασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει πρακτικό ζήτημα σε περίπτωση που- λόγω τοποθέτησης του παρκέ και των μπασκετών- ταλαιπωρηθεί το χορτάρι.
Για το Σαββατοκύριακο 19-20/9 ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει, μέσω κλειδάριθμου, να παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα της Superleague, προκειμένου να μείνει ελεύθερο το ΟΑΚΑ.
Φυσικά το θέμα έχει προχωρήσει αλλά δεν είναι ακόμα οριστικό. Να σημειώσουμε ότι πέρσι το τουρνουά διεξήχθη στην Αυστραλία, ενώ το 2024 στο «Παναθηναϊκό Στάδιο». Για φέτος υπήρχε σκέψη για την Κίνα αλλά δεν προχώρησε.
Το 2029 στο Eurobasket της Ισπανίας, η πρεμιέρα θα γίνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, μπροστά σε 90.000 οπαδούς.
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