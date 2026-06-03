Ράκος ο Χέιζ-Ντέιβις: Τον παρηγόρησε ο Σλούκας μετά την τραγική του εμφάνιση στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Κώστας Σλούκας Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ράκος ο Χέιζ-Ντέιβις: Τον παρηγόρησε ο Σλούκας μετά την τραγική του εμφάνιση στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός έκατσε με σκυμμένο το κεφάλι στην άκρη του πάγκου των πρασίνων πριν καν τελειώσει ο αγώνας

Ράκος ο Χέιζ-Ντέιβις: Τον παρηγόρησε ο Σλούκας μετά την τραγική του εμφάνιση στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό
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Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέναντι στον Ολυμπιακό, για το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν πολύ άστοχος και ιδιαίτερα μετά από συνεχόμενα άστοχα τρίποντα, κάθισε κάτω και δίπλα στον πράσινο πάγκο ψυχολογικά διαλυμένος, μην μπορώντας να δει καν το ντέρμπι.

Αμέσως έσπευσε κοντά του ο Σάββας Καμπερίδης, βοηθός του Εργκίν Αταμάν, για να τον παρηγορήσει και μετά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας που ήταν εκτός αποστολής.

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