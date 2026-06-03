Ράκος ο Χέιζ-Ντέιβις: Τον παρηγόρησε ο Σλούκας μετά την τραγική του εμφάνιση στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό
Ράκος ο Χέιζ-Ντέιβις: Τον παρηγόρησε ο Σλούκας μετά την τραγική του εμφάνιση στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό
Ο Αμερικανός έκατσε με σκυμμένο το κεφάλι στην άκρη του πάγκου των πρασίνων πριν καν τελειώσει ο αγώνας
Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέναντι στον Ολυμπιακό, για το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League.
Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν πολύ άστοχος και ιδιαίτερα μετά από συνεχόμενα άστοχα τρίποντα, κάθισε κάτω και δίπλα στον πράσινο πάγκο ψυχολογικά διαλυμένος, μην μπορώντας να δει καν το ντέρμπι.
Αμέσως έσπευσε κοντά του ο Σάββας Καμπερίδης, βοηθός του Εργκίν Αταμάν, για να τον παρηγορήσει και μετά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας που ήταν εκτός αποστολής.
Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν πολύ άστοχος και ιδιαίτερα μετά από συνεχόμενα άστοχα τρίποντα, κάθισε κάτω και δίπλα στον πράσινο πάγκο ψυχολογικά διαλυμένος, μην μπορώντας να δει καν το ντέρμπι.
Αμέσως έσπευσε κοντά του ο Σάββας Καμπερίδης, βοηθός του Εργκίν Αταμάν, για να τον παρηγορήσει και μετά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας που ήταν εκτός αποστολής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα