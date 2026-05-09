Volley League ανδρών: Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο και πανηγύρισε το πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια, δείτε βίντεο

Μετά από 41 χρόνια και για 4η φορά στην ιστορία του (1985, 1984, 1982) έκανε νταμπλ. Πρόκειται για τον 4ο τίτλο πρωταθλήματος από καθιέρωσης της ΕΣΑΠ τον Ιούλιο του 2006 και τον 22ο από τότε που καθιερώθηκαν τα Εθνικά πρωταθλήματα τη σεζόν 1968-69.Η στέψη των πρωταθλητών όπως και η ανακοίνωση και η ανάδειξη του MVP του πρωταθλήματος από την ΕΣΑΠ θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στο κλειστό της Λεωφόρου.Ο Παναθηναϊκός νίκησε για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ στην έδρα του τη σεζόν 2025-26 και το έκανε την κατάλληλη στιγμή. Παρότι με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε ο Ούρος Κοβάσεβιτς και ο Δικέφαλος πήρε το 2ο σετ με 36-34 ο Παναθηναϊκός είχε πάθος, έβγαλε ενέργεια και τελείωσε τη σειρά χωρίς να αφήσει πέμπτη ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κορυφαία εμφάνιση έκανε ο MVP του αγώνα Ιταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο, ο Ουκρανός ακραίος Ντμίτρο Γιάντσουκ που σημείωσε 25 πόντους και ο Δανός διαγώνιος Μάρκους Νίλσεν που ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 30 πόντους.Στο 1ο σετ ο Παναθηναϊκός με πολύ δύναμη σε μπλοκ και σερβίς κατάφερε να ξεφύγει μετά το 7-7 και να έχει τον έλεγχο στο σκορ. Στο 2ο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 12-16 αλλά ο ΠΑΟΚ το γύρισε, το πήρε 34-32 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ. Όλα τα λεφτά ήταν το 3ο σετ όπου ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 20-16 αλλά ο Παναθηναϊκός με Γιάντσουκ, Νίλσεν και Ανδρεόπουλο έφερε τα πάνω κάτω για το 24-26 και το 1-2 σετ. Η χαριστική βολή ήρθε στο 19-19 του 4ου σετ όταν ο Παναθηναϊκός με το σερβίς του Νίλσεν έκανε σερί 4-0, ξέφυγε 19-23 και πήρε τη μεγάλη νίκη - τίτλο.Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 με δύο μπλοκ από τον Γαλιώτο και τον Τζέντρικ. Ο ΠαναθηναΠικός κατάφερε με κόντρα επίθεση του Γιάντσουκ να ισοφαρίσει σε 7-7 και με άσσο του Νίλσεν πέρασε μπροστά με 8-9. Από εκείνο το σημείο και μετά το τριφύλλι διατήρησε το προβάδισμα φτάνοντας στο +4 με τον δεύτερο άσσο του Νίλσεν (17-21). Ο Δικέφαλος μείωσε από το 20-23 σε 22-23 μετά από λάθος του Πρωτοψάλτη, ωστόσο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πήρε την αλλαγή στην επόμενη φάση (22-24) και με τριπλό μπλοκ στον Ερνάντες έγινε το 22-25.Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός με κόντρα επίθεση του Νίλσεν προηγήθηκε με 6-9, για να μεγαλώσει η διαφορά με νέα κόντρα, αυτή τη φορά από τον Πρωτοψάλτη για το 10-15. Ο ΠΑΟΚ έφερε το σετ στα ίσια με πρώτο χρόνο του Κόλεφ (20-20) και το σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Δικέφαλος έφτασε πρώτος στο σετ μπολ με μπλοκ του Κόλεφ στον Νίλσεν (24-23), όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση με τον Νίλσεν. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να κλείσει το σετ και μετά από 4 χαμένα σετ μπολ του τριφυλλιού και πέντε του ΠΑΟΚ, ο Ερνάντες στη κόντρα έκανε το 34-32.Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ με μπλοκ του Κοβάσεβιτς στον Νίλσεν ξέφυγε νωρίς με 5-1. Η κόντρα επίθεση του Γιάντσουκ έφερε την ισοφάριση (9-9), με τον ΠΑΟΚ όμως να ξεφεύγει εκ νέου στο σκορ (14-11, 15-12). Ο Ερνάντες ανέβασε τη διαφορά στους τέσσερις (19-15), με το τριφύλλι να μειώνει σταδιακά στο σκορ (21-19, 22-20). Με άσσο του Γιάντσουκ το σκορ έγινε 23-23 και στην επόμενη φάση ο Ανδρεόπουλος σταμάτησε ψηλά τον Κοβάσεβιτς για το 23-24. Ο Ερνάντες έσβησε το σετ μπολ των φιλοξενούμενων (24-24), ο Ανδρεόπουλος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του (24-25) για να ακολουθήσει εντυπωσιακό μονό μπλοκ του Σπίριτο στον Ερνάντες για το 24-26.Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ διατηρούσε μικρό προβάδισμα, όμως πάντα ο Παναθηναϊκός έβρισκε τον τρόπο να παραμείνει στη διεκδίκησή του. Με μπλοκ και επίθεση από τον Βουλκίδη οι πράσινοι ξέφυγαν με 15-16 και παρά την ισοφάριση του Δικεφάλου σε 19-19 δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Με δύο σερί άσσους του Νίλσεν το σκορ έγινε 19-22, για να τελειώσει τον αγώνα ο Ανδρεόπουλος με μπλοκ στον Ερνάντες.Διαιτητές: Κουτσούλας, Ιωαννίδης. Διαιτητής Challenge Θεμελής. Παρατηρητής Διαιτησίας Μιχελινάκης Παρατηρητής Αγώνα Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου, Βασδέκης. Γραμματεία: Παναγιωτίδου.Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 12-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 20-21, 34-32

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 24-26

4ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 20-25



*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 48 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 61 επιθέσεις (51% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) σε 127'



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/44 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. - 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Στεφανίδης.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. - 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. - 36% άριστες) / Χανδρινος (λ, 50% υπ. - 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 4 (1/6 επ., 3 μπλοκ, 88% υπ. - 50% άριστες).



Ο Λούκα Σπίριτο MVP του 4ου τελικού

Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο αναδείχτηκε MVP του 4ου τελικού. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος.



Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Ήταν ένας ακόμη πολύ σκληρός αγώνας, όλα τα σετ πήγαν στη λεπτομέρεια, αυτό περιμέναμε να γίνει εξ αρχής. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο. Εγώ συναδελφικά πρέπει επίσης να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον συνάδελφο μου, Βαλάντη Μαμάη για αυτό που παρουσίασε. Δεν αλλάξαμε κάτι σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε αυτοί που είμαστε, με ταπεινότητα, χωρίς πολλά λόγια και με πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω στους αθλητές μου, δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν, πρωί και βράδυ».



Ο ακραίος του Παναθηναϊκού, Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ξεκινήσαμε τη σεζόν με δύο χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε τη χρονιά και να είναι κερδισμένη, με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον στόχο και τα καταφέραμε σήμερα, σε ένα γεμάτο γήπεδο με απίστευτη ενέργεια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ξέραμε από την αρχή τι να περιμένουμε. Ήμασταν προετοιμασμένοι και φέραμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ σήμερα, αλλά εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα, ο τελικός ήταν σήμερα, θέλαμε να μην επιστρέψουμε στην Αθήνα, για αυτό παλέψαμε. Θεωρώ ότι η σεζόν τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Εμείς οι αθλητές αφιερώνουμε τον τίτλο στον κόσμο μας που κάνει καμίνι το Μετς και μας δίνουν τη δύναμη και την ενέργεια. Εγώ προσωπικά θέλω να το αφιερώσω στην αρραβωνιαστικιά μου, γιατί ήταν μία σεζόν δύσκολη για εμένα και ήταν δίπλα μου».



Ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού, Ράσμους Νίλσεν δήλωσε: «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα, παλεύουμε όλη τη σεζόν για αυτό και αυτοί είναι οι αγώνες που μας αρέσουν να παίζουμε, για αυτό ζούμε. Ένιωθα πίεση, είναι ένας τελικός, πάντα νιώθουμε πίεση. Θα μπορούσε το δεύτερο σετ που χάσαμε να έχει αλλάξει το ματς, αλλά ήμασταν πολύ καλοί στην αντίδραση μας στο τρίτο σετ. Τώρα είναι η ώρα να χαλαρώσουμε, να περάσουμε λίγο χρόνο με την οικογένεια μας, θα είναι ωραίο να ηρεμήσουμε. Έχω φανταστικούς συμπαίκτες, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε περήφανοι για αυτό, παλεύουμε σε κάθε προπόνηση. Ο προπονητής μας κάνει φανταστική δουλειά, δεν μπορώ να πω οτιδήποτε αρνητικό».



Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που δίκαια στέφθηκε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αήττητη την έδρα μας στους τελικούς, δεν τα καταφέραμε, Ειδικά στο τρίτο σετ φάνηκαν κάποια προβλήματα που έχουμε και για αυτό χάσαμε τον αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές μου, ήταν μεγάλη χρονιά, πολύ κουραστική. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε, ξέρω ότι τους στεναχωρήσαμε. Ελπίζω να έχουμε υγεία και του χρόνου να τα καταφέρουμε καλύτερα και να κερδίσουμε έναν τίτλο».



Ο ακραίος του ΠΑΟΚ, Μενέλαος Κοκκινάκης δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, σήμερα έπαιξε πολύ καλό βόλεϊ και μας πίεσε σε αρκετά σημεία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στους ημιτελικούς και τους τελικούς και κατόρθωσε να πάρει το πρωτάθλημα. Για εμάς είναι μία δύσκολη στιγμή, δεν τα καταφέραμε σήμερα, θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια».



H TEΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2025-26

1.Παναθηναϊκός Α.Ο.

2.Π.Α.Ο.Κ.

3.Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

4.Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

5.Ο.Φ.Η.

6.Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

7.Παναιώνιος Γ.Σ.Σ.

8.Α.Ο.Π.Κηφισιάς

9.Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron

10.Α.Ο.Φοίνικας Σύρου



Δεν υποβιβάζεται κανείς στην Pre League, ενώ από την Pre League ανέβηκαν:

1.Ο.Π.Ρεθύμνου

2.Α.Σ.Άρης