NBA: Tέλος από τους Γουόριορς o Γιουρτσεβέν
NBA: Tέλος από τους Γουόριορς o Γιουρτσεβέν

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν παρέμεινε στους Γουόριορς μετά τη λήξη των δεκαήμερων συμβολαίων και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, στο ΝΒΑ ή αλλού

NBA: Tέλος από τους Γουόριορς o Γιουρτσεβέν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόφαση τους να μην κρατήσουν τελικά στο ρόστερ τους τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της ομάδας των Γουόριορς. Ο 27χρονος σέντερ, αμέσως μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, θέλησε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο NBA, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε.

Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας της μαζί του  μέχρι το τέλος της σεζόν, δείχνοντας του τώρα την πόρτα της εξόδου.

Ο Τούρκος σέντερ είχε υπογράψει διαδοχικά δύο δεκαήμερα συμβόλαια, εξαντλώντας ουσιαστικά το περιθώριο που δίνει το ΝΒΑ σε αυτές τις περιπτώσεις.

Με την ολοκλήρωσή τους, οι Γουόριορς κλήθηκαν να αποφασίσουν, αν θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ με κανονικό συμβόλαιο ή αν θα τον αφήσουν ελεύθερο.

Η τελική τους επιλογή ήταν η δεύτερη, με τον παίκτη να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Παρά τις προσπάθειές του να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας, ο Γιουρτσεβέν δεν κατάφερε να πείσει το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου να του δοθεί μια μόνιμη θέση στην ομάδα.

Έτσι, οι Γουόριορς προτίμησαν να συνεχίσουν χωρίς αλλαγές στο ρόστερ τους, σε μια περίοδο που δίνουν μάχη για την είσοδο στην postseason.

Ο 27χρονος πρόλαβε και αγωνίστηκε σε εννέα παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

