NBA: Tέλος από τους Γουόριορς o Γιουρτσεβέν
Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν παρέμεινε στους Γουόριορς μετά τη λήξη των δεκαήμερων συμβολαίων και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, στο ΝΒΑ ή αλλού
Την απόφαση τους να μην κρατήσουν τελικά στο ρόστερ τους τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της ομάδας των Γουόριορς. Ο 27χρονος σέντερ, αμέσως μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, θέλησε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο NBA, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε.
Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας της μαζί του μέχρι το τέλος της σεζόν, δείχνοντας του τώρα την πόρτα της εξόδου.
Ο Τούρκος σέντερ είχε υπογράψει διαδοχικά δύο δεκαήμερα συμβόλαια, εξαντλώντας ουσιαστικά το περιθώριο που δίνει το ΝΒΑ σε αυτές τις περιπτώσεις.
Με την ολοκλήρωσή τους, οι Γουόριορς κλήθηκαν να αποφασίσουν, αν θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ με κανονικό συμβόλαιο ή αν θα τον αφήσουν ελεύθερο.
Η τελική τους επιλογή ήταν η δεύτερη, με τον παίκτη να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Παρά τις προσπάθειές του να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας, ο Γιουρτσεβέν δεν κατάφερε να πείσει το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου να του δοθεί μια μόνιμη θέση στην ομάδα.
Έτσι, οι Γουόριορς προτίμησαν να συνεχίσουν χωρίς αλλαγές στο ρόστερ τους, σε μια περίοδο που δίνουν μάχη για την είσοδο στην postseason.
Ο 27χρονος πρόλαβε και αγωνίστηκε σε εννέα παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
